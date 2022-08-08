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Дисковая пила DeWalt DWE 560K
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила DeWalt DWE 560K
    Арт. X104804120129
    5.0
    1
    Дисковая пила DeWalt DWE 560K
    Дисковая пила DeWalt DWE 560K
    Дисковая пила DeWalt DWE 560K
    Дисковая пила DeWalt DWE 560K
    Дисковая пила DeWalt DWE 560K
    Дисковая пила DeWalt DWE 560K
    Дисковая пила DeWalt DWE 560K
      Дисковая пила DeWalt DWE 560K
      Дисковая пила DeWalt DWE 560K
      Дисковая пила DeWalt DWE 560K
      Дисковая пила DeWalt DWE 560K
      Дисковая пила DeWalt DWE 560K
      Дисковая пила DeWalt DWE 560K
      Дисковая пила DeWalt DWE 560K

      Дисковая пила DeWalt DWE 560K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X104804120129
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		1350
      Вес, кг
      		3.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Циркулярная пила DeWalt DWE560K (1350 Вт, 184 мм) – превосходный производительный полупрофессиональный инструмент от известного американского производителя. Оснащён двигателем повышенной мощности на 1,35 кВт, что обеспечивает по-настоящему высокую эффективность и скорость работы. Дополнительная рукоятка позволяет держать пилу двумя руками сразу, более точно контролируя ход инструмента.

        Преимущества

        • Продуманная конструкция – отличный обзор всей линии реза
        • Дополнительный нижний кожух – пользователь надежно защищен
        • Зажим и градуированная шкала – угол пропила выбирается в диапазоне до 48
        • Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват двумя руками
        • Высокая производительность – за счет мощного 1350-ватного двигателя
        • Система обдува – опилки и прочий мусор не мешают оператору во время работы
        • Возможность подключения промышленного пылесоса
        • Удобная транспортировка – специальный кейс решает проблему хранения инструмента и его перевозки