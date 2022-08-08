Дисковая пила DeWalt DWE 560K
Арт. X104804120129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|1350
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Вес, кг
|3.7
Циркулярная пила DeWalt DWE560K (1350 Вт, 184 мм) – превосходный производительный полупрофессиональный инструмент от известного американского производителя. Оснащён двигателем повышенной мощности на 1,35 кВт, что обеспечивает по-настоящему высокую эффективность и скорость работы. Дополнительная рукоятка позволяет держать пилу двумя руками сразу, более точно контролируя ход инструмента.
Преимущества
- Продуманная конструкция – отличный обзор всей линии реза
- Дополнительный нижний кожух – пользователь надежно защищен
- Зажим и градуированная шкала – угол пропила выбирается в диапазоне до 48
- Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват двумя руками
- Высокая производительность – за счет мощного 1350-ватного двигателя
- Система обдува – опилки и прочий мусор не мешают оператору во время работы
- Возможность подключения промышленного пылесоса
- Удобная транспортировка – специальный кейс решает проблему хранения инструмента и его перевозки