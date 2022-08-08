Дисковая пила DeWalt DWE 560K

Циркулярная пила DeWalt DWE560K (1350 Вт, 184 мм) – превосходный производительный полупрофессиональный инструмент от известного американского производителя. Оснащён двигателем повышенной мощности на 1,35 кВт, что обеспечивает по-настоящему высокую эффективность и скорость работы. Дополнительная рукоятка позволяет держать пилу двумя руками сразу, более точно контролируя ход инструмента.

Преимущества