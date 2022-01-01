Дисковая пила DeWalt DWE 575K
Арт. X1048041202102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина кабеля, м
|4
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Мощность, Вт
|1600
- Дисковая пила DeWalt DWE 575 K предназначена для прецизионного пиления заготовок из древесины, древесно-волоконных плит и других строительных материалов. Модель отлично сбалансирована, что способствует возможности длительной работы без чувства усталости. Также стоит отметить низкий уровень вибрации, что также привносит в рабочий процесс большую долю комфорта. Инструмент отлично подходит для нагруженных работ настрой площадках и столярных мастерских.
Преимущества
- Безынструментальная регулировка наклона и угла пиления
- Линейка для точной установки глубины резания до 67 мм
- Низкий уровень вибрации
- Внушительный рабочий ресурс
- Превосходная балансировка для удобства продолжительной работы
- Защитный кожух с пылеудалением до 95%
- Угол наклона: 570
- Конструкция подошвы обеспечивает превосходный обзор линии реза
- Мощный двигатель на 1600 Вт обеспечивает отличную производительность
- Возможность подключения пылесоса
- Линейка с параллельным упором для пиления по прямой линии с заданной шириной
- Крепкая металлическая подошва устойчива к механическим повреждениям