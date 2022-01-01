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Дисковая пила DeWalt DWE 575K
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Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила DeWalt DWE 575K
    Арт. X1048041202102
    Дисковая пила DeWalt DWE 575K
    Дисковая пила DeWalt DWE 575K
    Дисковая пила DeWalt DWE 575K
    Дисковая пила DeWalt DWE 575K
    Дисковая пила DeWalt DWE 575K
      Дисковая пила DeWalt DWE 575K
      Дисковая пила DeWalt DWE 575K
      Дисковая пила DeWalt DWE 575K
      Дисковая пила DeWalt DWE 575K
      Дисковая пила DeWalt DWE 575K

      Дисковая пила DeWalt DWE 575K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041202102

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина кабеля, м
      		4
      Мощность, Вт
      		1600
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила DeWalt DWE 575 K предназначена для прецизионного пиления заготовок из древесины, древесно-волоконных плит и других строительных материалов. Модель отлично сбалансирована, что способствует возможности длительной работы без чувства усталости. Также стоит отметить низкий уровень вибрации, что также привносит в рабочий процесс большую долю комфорта. Инструмент отлично подходит для нагруженных работ настрой площадках и столярных мастерских.

        Преимущества

        • Безынструментальная регулировка наклона и угла пиления
        • Линейка для точной установки глубины резания до 67 мм
        • Низкий уровень вибрации
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Превосходная балансировка для удобства продолжительной работы
        • Защитный кожух с пылеудалением до 95%
        • Угол наклона: 570
        • Конструкция подошвы обеспечивает превосходный обзор линии реза
        • Мощный двигатель на 1600 Вт обеспечивает отличную производительность
        • Возможность подключения пылесоса
        • Линейка с параллельным упором для пиления по прямой линии с заданной шириной
        • Крепкая металлическая подошва устойчива к механическим повреждениям