Дисковая пила DeWalt DWE 575K

Дисковая пила DeWalt DWE 575 K предназначена для прецизионного пиления заготовок из древесины, древесно-волоконных плит и других строительных материалов. Модель отлично сбалансирована, что способствует возможности длительной работы без чувства усталости. Также стоит отметить низкий уровень вибрации, что также привносит в рабочий процесс большую долю комфорта. Инструмент отлично подходит для нагруженных работ настрой площадках и столярных мастерских.

Преимущества