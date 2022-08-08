Дисковая пила DeWalt DWE 576 K
Арт. X1048041202106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|1600
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Вес, кг
|4
Дисковая пила DeWalt DWE 576 K предназначена для работ по древесине, древесно-волоконным плитам и другим строительным материалам. Мощный двигатель на 1600 Вт обеспечивает внушительную производительность. Угол реза регулируется от 0 до 57 градусов. Глубина пропила составляет 61 мм. За счет удобной дополнительной рукоятки обеспечивается комфортная работа в любом положении. Данная модель поставляется в кейсе.
Преимущества
- Угол наклона 57°
- Низкий уровень вибрации
- Конструкция подошвы обеспечивает превосходный обзор линии реза
- Внушительный рабочий ресурс
- Возможность подключения пылесоса
- Линейка с параллельным упором для пиления по прямой линии с заданной шириной
- Направляющая пилы позволяет производить параллельный распил высокой точности
- Крепкая металлическая подошва устойчива к механическим повреждениям