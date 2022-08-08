Дисковая пила DeWalt DWE 576 K предназначена для работ по древесине, древесно-волоконным плитам и другим строительным материалам. Мощный двигатель на 1600 Вт обеспечивает внушительную производительность. Угол реза регулируется от 0 до 57 градусов. Глубина пропила составляет 61 мм. За счет удобной дополнительной рукоятки обеспечивается комфортная работа в любом положении. Данная модель поставляется в кейсе.

Преимущества