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Дисковая пила DeWalt DWE 576 K
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила DeWalt DWE 576 K
    Арт. X1048041202106
    5.0
    1
    Дисковая пила DeWalt DWE 576 K
    Дисковая пила DeWalt DWE 576 K
    Дисковая пила DeWalt DWE 576 K
      Дисковая пила DeWalt DWE 576 K
      Дисковая пила DeWalt DWE 576 K
      Дисковая пила DeWalt DWE 576 K

      Дисковая пила DeWalt DWE 576 K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041202106
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		1600
      Вес, кг
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила DeWalt DWE 576 K предназначена для работ по древесине, древесно-волоконным плитам и другим строительным материалам. Мощный двигатель на 1600 Вт обеспечивает внушительную производительность. Угол реза регулируется от 0 до 57 градусов. Глубина пропила составляет 61 мм. За счет удобной дополнительной рукоятки обеспечивается комфортная работа в любом положении. Данная модель поставляется в кейсе.

        Преимущества

        • Угол наклона 57°
        • Низкий уровень вибрации
        • Конструкция подошвы обеспечивает превосходный обзор линии реза
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Возможность подключения пылесоса
        • Линейка с параллельным упором для пиления по прямой линии с заданной шириной
        • Направляющая пилы позволяет производить параллельный распил высокой точности
        • Крепкая металлическая подошва устойчива к механическим повреждениям