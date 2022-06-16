Циркулярная пила DeWalt DWE575
Арт. О00000005643
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1600
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- Циркулярная пила DeWalt DWE575 предназначена для прецизионного пиления заготовок из древесины, древесно-волоконных плит и других строительных материалов. Модель отлично сбалансирована, что способствует возможности длительной работы без чувства усталости. Также стоит отметить низкий уровень вибрации, что также привносит в рабочий процесс большую долю комфорта. Инструмент отлично подходит для нагруженных работ на стройплощадках и столярных мастерских.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации
- Возможность подключения пылесоса
- Превосходная балансировка для удобства продолжительной работы
- Конструкция подошвы обеспечивает превосходный обзор линии реза
- Мощный двигатель на 1600 Вт обеспечивает отличную производительность
- Крепкая металлическая подошва Dewalt DWE575 устойчива к механическим повреждениям
- С помощью градуированной шкалы и специального зажима можно выставить необходимый угол пропила от 0 до 48 градусов