Преимущества

Низкий уровень вибрации

Возможность подключения пылесоса

Превосходная балансировка для удобства продолжительной работы

Конструкция подошвы обеспечивает превосходный обзор линии реза

Мощный двигатель на 1600 Вт обеспечивает отличную производительность

Крепкая металлическая подошва Dewalt DWE575 устойчива к механическим повреждениям

С помощью градуированной шкалы и специального зажима можно выставить необходимый угол пропила от 0 до 48 градусов

Циркулярная пила DeWalt DWE575 предназначена для прецизионного пиления заготовок из древесины, древесно-волоконных плит и других строительных материалов. Модель отлично сбалансирована, что способствует возможности длительной работы без чувства усталости. Также стоит отметить низкий уровень вибрации, что также привносит в рабочий процесс большую долю комфорта. Инструмент отлично подходит для нагруженных работ на стройплощадках и столярных мастерских.