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Циркулярная пила DeWalt DWE575
5.0
2
17 639 ₽
18 230 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила DeWalt DWE575
    Арт. О00000005643
    5.0
    2
    Циркулярная пила DeWalt DWE575
    Циркулярная пила DeWalt DWE575
    Циркулярная пила DeWalt DWE575
    Циркулярная пила DeWalt DWE575
    Циркулярная пила DeWalt DWE575
      Циркулярная пила DeWalt DWE575
      Циркулярная пила DeWalt DWE575
      Циркулярная пила DeWalt DWE575
      Циркулярная пила DeWalt DWE575
      Циркулярная пила DeWalt DWE575

      Циркулярная пила DeWalt DWE575

      • -591 ₽
      17 639 ₽
      18 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005643
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1600
      Все характеристики
      • -591 ₽
      17 639 ₽
      18 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила DeWalt DWE575 предназначена для прецизионного пиления заготовок из древесины, древесно-волоконных плит и других строительных материалов. Модель отлично сбалансирована, что способствует возможности длительной работы без чувства усталости. Также стоит отметить низкий уровень вибрации, что также привносит в рабочий процесс большую долю комфорта. Инструмент отлично подходит для нагруженных работ на стройплощадках и столярных мастерских.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации
        • Возможность подключения пылесоса
        • Превосходная балансировка для удобства продолжительной работы
        • Конструкция подошвы обеспечивает превосходный обзор линии реза
        • Мощный двигатель на 1600 Вт обеспечивает отличную производительность
        • Крепкая металлическая подошва Dewalt DWE575 устойчива к механическим повреждениям
        • С помощью градуированной шкалы и специального зажима можно выставить необходимый угол пропила от 0 до 48 градусов