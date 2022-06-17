Преимущества

Надежный электрический двигатель

Можно выполнять пропилы под углом 45 градусов

Прочный корпус

Небольшой вес

Дисковая пила Вихрь ДП-140/1100 оснащена надежным электрическим двигателем, который обеспечивает производительную и бесперебойную работу. Предусмотрен патрубок для подключения пылесоса с целью поддержания чистоты рабочего места. Пильный диск закрыт специальным кожухом, который защищает оператора от травм. Удобная рукоятка для надежного удержания инструмента во время работы. Возможность выполнения пропилов под углом 0-45 градусов.