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Дисковая пила Вихрь ДП-140/1100
5.0
2
4 190 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Вихрь ДП-140/1100
    Арт. О00000013172
    5.0
    2
    Дисковая пила Вихрь ДП-140/1100
    Дисковая пила Вихрь ДП-140/1100
    Дисковая пила Вихрь ДП-140/1100
    Дисковая пила Вихрь ДП-140/1100
      Дисковая пила Вихрь ДП-140/1100
      Дисковая пила Вихрь ДП-140/1100
      Дисковая пила Вихрь ДП-140/1100
      Дисковая пила Вихрь ДП-140/1100

      Дисковая пила Вихрь ДП-140/1100

      4 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013172
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1100
      Все характеристики
      4 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дисковая пила Вихрь ДП-140/1100 оснащена надежным электрическим двигателем, который обеспечивает производительную и бесперебойную работу. Предусмотрен патрубок для подключения пылесоса с целью поддержания чистоты рабочего места. Пильный диск закрыт специальным кожухом, который защищает оператора от травм. Удобная рукоятка для надежного удержания инструмента во время работы. Возможность выполнения пропилов под углом 0-45 градусов.

        Преимущества

        • Надежный электрический двигатель
        • Можно выполнять пропилы под углом 45 градусов
        • Прочный корпус
        • Небольшой вес