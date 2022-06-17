Дисковая пила Вихрь ДП-140/1100
Арт. О00000013172
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1100
- Дисковая пила Вихрь ДП-140/1100 оснащена надежным электрическим двигателем, который обеспечивает производительную и бесперебойную работу. Предусмотрен патрубок для подключения пылесоса с целью поддержания чистоты рабочего места. Пильный диск закрыт специальным кожухом, который защищает оператора от травм. Удобная рукоятка для надежного удержания инструмента во время работы. Возможность выполнения пропилов под углом 0-45 градусов.
Преимущества
- Надежный электрический двигатель
- Можно выполнять пропилы под углом 45 градусов
- Прочный корпус
- Небольшой вес