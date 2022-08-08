Преимущества

Мощный двигатель Вихрь ДП-160/1200 72/11/8 для тяжелых работ

Защитный кожух для безопасности оператора

Прорезиненная накладка на рукояти уменьшает скольжение

Опорная плита с регулировкой угла наклона

Крепеж параллельного упора

Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200 72/11/8 используется для прямолинейного распила дерева и аналогичных материалов.Полностью скрытый пильный диск защищает пользователя от травм и снижает уровень запыленности.Модель имеет возможность работы с параллельным упором для пиления заготовок любой длины.Небольшой вес и размер гарантируют удобство при транспортировке