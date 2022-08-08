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Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200
5.0
1
3 157 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200
    Арт. О00000013165
    5.0
    1
    Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200
    Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200
    Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200
    Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200
    Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200
      Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200
      Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200
      Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200
      Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200
      Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200

      Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200

      3 157 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013165
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Мощность, Вт
      		1200
      Вес, кг
      		4.3
      Упаковка
      		коробка
      Функции
      		отвод пыли
      Все характеристики
      3 157 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200 72/11/8 используется для прямолинейного распила дерева и аналогичных материалов.
        Полностью скрытый пильный диск защищает пользователя от травм и снижает уровень запыленности.
        Модель имеет возможность работы с параллельным упором для пиления заготовок любой длины.
        Небольшой вес и размер гарантируют удобство при транспортировке

        Преимущества

        • Мощный двигатель Вихрь ДП-160/1200 72/11/8 для тяжелых работ
        • Защитный кожух для безопасности оператора
        • Прорезиненная накладка на рукояти уменьшает скольжение
        • Опорная плита с регулировкой угла наклона
        • Крепеж параллельного упора