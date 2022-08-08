Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200
Арт. О00000013165
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|1200
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Вес, кг
|4.3
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Упаковка
|коробка
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Функции
|отвод пыли
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- Дисковая пила Вихрь ДП-160/1200 72/11/8 используется для прямолинейного распила дерева и аналогичных материалов.
Полностью скрытый пильный диск защищает пользователя от травм и снижает уровень запыленности.
Модель имеет возможность работы с параллельным упором для пиления заготовок любой длины.
Небольшой вес и размер гарантируют удобство при транспортировке
Преимущества
- Мощный двигатель Вихрь ДП-160/1200 72/11/8 для тяжелых работ
- Защитный кожух для безопасности оператора
- Прорезиненная накладка на рукояти уменьшает скольжение
- Опорная плита с регулировкой угла наклона
- Крепеж параллельного упора