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Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800
5.0
2
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800
    Арт. О00000013695
    5.0
    2
    Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800
    Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800
    Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800
    Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800
    Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800
    Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800
      Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800
      Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800
      Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800
      Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800
      Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800
      Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800

      Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013695
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800 предназначена для распила дерева, цветных металлов и пластика.
        Небольшие размеры и вес упрощают хранение и транспортировку инструмента.
        Кожух на корпусе защищает оператора от случайного прикосновения к диску.
        Вентиляционные отверстия предохраняют двигатель от перегрева, что продлевает его срок службы.

        Преимущества

        • Небольшой вес для неутомительной работы
        • Компактные габариты облегчают транспортировку Ресанта ДП-190/1800 75/11/2
        • Мощный двигатель обеспечивает качественную работу
        • Вентиляционные отверстия защищают от перегрева
        • Кожух на корпусе препятствует случайному прикосновению к диску
        • Работает от сети в 220 В