Преимущества

Небольшой вес для неутомительной работы

Компактные габариты облегчают транспортировку Ресанта ДП-190/1800 75/11/2

Мощный двигатель обеспечивает качественную работу

Вентиляционные отверстия защищают от перегрева

Кожух на корпусе препятствует случайному прикосновению к диску

Работает от сети в 220 В

Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800 предназначена для распила дерева, цветных металлов и пластика.Небольшие размеры и вес упрощают хранение и транспортировку инструмента.Кожух на корпусе защищает оператора от случайного прикосновения к диску.Вентиляционные отверстия предохраняют двигатель от перегрева, что продлевает его срок службы.