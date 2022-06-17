Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800
Арт. О00000013695
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1800
- Дисковая пила Ресанта ДП-190/1800 предназначена для распила дерева, цветных металлов и пластика.
Небольшие размеры и вес упрощают хранение и транспортировку инструмента.
Кожух на корпусе защищает оператора от случайного прикосновения к диску.
Вентиляционные отверстия предохраняют двигатель от перегрева, что продлевает его срок службы.
Преимущества
- Небольшой вес для неутомительной работы
- Компактные габариты облегчают транспортировку Ресанта ДП-190/1800 75/11/2
- Мощный двигатель обеспечивает качественную работу
- Вентиляционные отверстия защищают от перегрева
- Кожух на корпусе препятствует случайному прикосновению к диску
- Работает от сети в 220 В