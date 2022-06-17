Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
5.0
2
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
    Арт. О00000013105
    5.0
    2
    Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
    Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
    Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
    Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
    Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
    Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
    Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
    Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
    Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
      Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
      Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
      Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
      Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
      Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
      Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
      Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
      Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
      Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200

      Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013105
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		2200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200 используется для выполнения пропилов в дереве под различными углами. Предусмотрен патрубок для подключения пылесоса с целью поддержания чистоты рабочего места и отличной видимости линии реза. Удобная рукоятка для надежного удержания инструмента во время работы. Пильный диск закрыт кожухом для защиты оператора. Надежный электрический двигатель обеспечивает производительную работу инструмента. Представленная модель является самой мощной из пил данной серии.

        Преимущества

        • Шестигранный ключ для смены пильных дисков
        • Возможность пиления под углом 45 градусов
        • Прочная конструкция - для долгого срока службы
        • Самая мощная из пил данной серии (2200 Вт)