Преимущества

Шестигранный ключ для смены пильных дисков

Возможность пиления под углом 45 градусов

Прочная конструкция - для долгого срока службы

Самая мощная из пил данной серии (2200 Вт)

Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200 используется для выполнения пропилов в дереве под различными углами. Предусмотрен патрубок для подключения пылесоса с целью поддержания чистоты рабочего места и отличной видимости линии реза. Удобная рукоятка для надежного удержания инструмента во время работы. Пильный диск закрыт кожухом для защиты оператора. Надежный электрический двигатель обеспечивает производительную работу инструмента. Представленная модель является самой мощной из пил данной серии.