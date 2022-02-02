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Циркулярная пила Hitachi C7SS
3.9
35
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Hitachi C7SS
    Арт. X104804120298
    3.9
    35
    Циркулярная пила Hitachi C7SS
    Циркулярная пила Hitachi C7SS
    Циркулярная пила Hitachi C7SS
    Циркулярная пила Hitachi C7SS
    Циркулярная пила Hitachi C7SS
      Циркулярная пила Hitachi C7SS
      Циркулярная пила Hitachi C7SS
      Циркулярная пила Hitachi C7SS
      Циркулярная пила Hitachi C7SS
      Циркулярная пила Hitachi C7SS

      Циркулярная пила Hitachi C7SS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X104804120298
      3.9
      35

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная пила Hitachi C7SS предназначена для распиловки заготовок из древесины. Мощный 1050-ваттный двигатель разгоняет пильный диск до скорости вращения в 5500 оборотов в минуту, что обеспечивает отличную производительность. Наличие быстрого доступа к щеткам позволяет менять их самостоятельно без необходимости обращаться в сервисный центр.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Прочная алюминиевая станина
        • Функция сдувания опилок
        • Дополнительная рукоятка для надежного хвата
        • Малый вес