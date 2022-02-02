Преимущества

Мощный двигатель

Прочная алюминиевая станина

Функция сдувания опилок

Дополнительная рукоятка для надежного хвата

Малый вес

Циркулярная пила Hitachi C7SS предназначена для распиловки заготовок из древесины. Мощный 1050-ваттный двигатель разгоняет пильный диск до скорости вращения в 5500 оборотов в минуту, что обеспечивает отличную производительность. Наличие быстрого доступа к щеткам позволяет менять их самостоятельно без необходимости обращаться в сервисный центр.