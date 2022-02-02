Циркулярная пила Hitachi C7SS
Арт. X104804120298
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2.5
- Циркулярная пила Hitachi C7SS предназначена для распиловки заготовок из древесины. Мощный 1050-ваттный двигатель разгоняет пильный диск до скорости вращения в 5500 оборотов в минуту, что обеспечивает отличную производительность. Наличие быстрого доступа к щеткам позволяет менять их самостоятельно без необходимости обращаться в сервисный центр.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Прочная алюминиевая станина
- Функция сдувания опилок
- Дополнительная рукоятка для надежного хвата
- Малый вес