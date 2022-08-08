Дисковая пила Hitachi C 7U2
Арт. Х12186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|1200
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Вес, кг
|4
- Дисковая пила HITACHI 7U2 относится к профессиональной категории электроинструментов. Она предназначена для раскроя заготовок из пластика или дерева различных пород. Дисковая пила HITACHI 7U2 производит резы под разным углом, раскраивает материалы как вдоль, так и поперек. Электроинструмент рассчитан на установку пильных дисков диаметром 19 см. Пила распиливает заготовки под прямым углом на глубину 6,5 см, под углом 45 град. — на 4,8 см.
Преимущества
- На базовом основании имеется специальная направляющая для точности выполнения работ
- Оснащена эффективной системой пылеудаления, дополнительно позволяющей подсоединить промышленный пылесос
- Пользователь при работе имеет хорошую обзорность и защиту органов дыхания от попадания мелкого древесного мусора
- Эргономичная прорезиненная рукоятка
- Произведена из легких, ударопрочных материалов
- Стабильно работает в интенсивных условиях эксплуатации
- Благодаря блокировке шпинделя оснастка быстро и безопасно меняется
- Имеет эргономичный дизайн, весит 4 кг