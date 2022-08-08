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Дисковая пила Hitachi C 7U2
5.0
1
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Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Hitachi C 7U2
    Арт. Х12186
    5.0
    1
    Дисковая пила Hitachi C 7U2
    Дисковая пила Hitachi C 7U2
    Дисковая пила Hitachi C 7U2
    Дисковая пила Hitachi C 7U2
      Дисковая пила Hitachi C 7U2
      Дисковая пила Hitachi C 7U2
      Дисковая пила Hitachi C 7U2
      Дисковая пила Hitachi C 7U2

      Дисковая пила Hitachi C 7U2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12186
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		1200
      Вес, кг
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дисковая пила HITACHI 7U2 относится к профессиональной категории электроинструментов. Она предназначена для раскроя заготовок из пластика или дерева различных пород. Дисковая пила HITACHI 7U2 производит резы под разным углом, раскраивает материалы как вдоль, так и поперек. Электроинструмент рассчитан на установку пильных дисков диаметром 19 см. Пила распиливает заготовки под прямым углом на глубину 6,5 см, под углом 45 град. — на 4,8 см.

        Преимущества

        • На базовом основании имеется специальная направляющая для точности выполнения работ
        • Оснащена эффективной системой пылеудаления, дополнительно позволяющей подсоединить промышленный пылесос
        • Пользователь при работе имеет хорошую обзорность и защиту органов дыхания от попадания мелкого древесного мусора
        • Эргономичная прорезиненная рукоятка
        • Произведена из легких, ударопрочных материалов
        • Стабильно работает в интенсивных условиях эксплуатации
        • Благодаря блокировке шпинделя оснастка быстро и безопасно меняется
        • Имеет эргономичный дизайн, весит 4 кг
        Пилу дисковую HITACHI 7U2 купить по выгодной стоимости можно через фирменный магазин электроинструментов «Бигам». Наша компания вместе с товаром предоставляет всю необходимую документацию: техпаспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны. В магазине «Бигам» постоянно проводятся акции, где на многие товары предлагаются отличные скидки. Покупку электропилы можно оформить через онлайн-сервисы сайта www.bigam.ru. Рядом с карточкой товара указывается на HITACHI C 7U2 по дереву актуальная цена, а также информация о наличии.