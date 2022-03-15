Циркулярная пила для дачи Интерскол ДП-140/800 550.1.0.70

Циркулярная пила Интерскол ДП-140/800 550.1.0.70 предназначена для продольного, а также поперечного резанья древесины, материалов из древесины, пластика, цветных металлов и т.д.

Для хорошей производительности предусмотрен мощный двигатель.

Дополнительная рукоятка гасит большую часть вибрации, приходящейся на руку оператора, что добавляет комфорта рабочему процессу. Преимущества Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Мощный двигатель для тяжелых работ

Защитный кожух для безопасности оператора

Опорная платформа из алюминиевого сплава для долгого срока службы Интерскол ДП-140/800 550.1.0.70

Простая регулировка глубины и угла наклона реза

