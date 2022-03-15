Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Циркулярная пила для дачи Интерскол ДП-140/800 550.1.0.70
5.0
4
5 240 ₽
6 250 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Интерскол ДП-140/800 550.1.0.70
    Арт. Х145368
    5.0
    4
    Циркулярная пила для дачи Интерскол ДП-140/800 550.1.0.70
    Циркулярная пила для дачи Интерскол ДП-140/800 550.1.0.70
      Циркулярная пила для дачи Интерскол ДП-140/800 550.1.0.70
      Циркулярная пила для дачи Интерскол ДП-140/800 550.1.0.70

      Циркулярная пила Интерскол ДП-140/800 550.1.0.70

      • -1 010 ₽
      5 240 ₽
      6 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х145368
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина кабеля, м
      		4
      Мощность, Вт
      		800
      Все характеристики
      • -1 010 ₽
      5 240 ₽
      6 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Бур усиленный Энкор 10904, SDS-Plus, 8x110/50 мм
      34 ₽
      5.0
      Бур усиленный Энкор 10904, SDS-Plus, 8x110/50 мм
      Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3
      5 090 ₽
      5.0
      Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-82СТ 72/5/3
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Сумка для инструментов Matrix 90240, 20 карманов
      1 670 ₽
      5.0
      Сумка для инструментов Matrix 90240, 20 карманов
      Пильный диск по дереву Практика 032-232 (140/20/16/12,7 мм, 36 зубов)
      668 ₽
      5.0
      Пильный диск по дереву Практика 032-232 (140/20/16/12,7 мм, 36 зубов)
      Пильный диск по дереву Практика 030-412 (диаметр 190, посадочный 30/20 мм, толщина 2,2 мм)
      645 ₽
      5.0
      Пильный диск по дереву Практика 030-412 (диаметр 190, посадочный 30/20 мм, толщина 2,2 мм)
      Ящик для инструментов Blocker Master, 24"
      1 690 ₽
      Ящик для инструментов Blocker Master, 24"
      Пильный диск по ламинату Практика 775-273, 140x20/16/12.7 мм
      670 ₽
      5.0
      Пильный диск по ламинату Практика 775-273, 140x20/16/12.7 мм
      Бур Практика 911-628, 8 х 100/160 мм
      95 ₽
      Бур Практика 911-628, 8 х 100/160 мм
      Бур Практика 911-581, 6х50/110 мм
      70 ₽
      Бур Практика 911-581, 6х50/110 мм
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Интерскол ДП-140/800 550.1.0.70 предназначена для продольного, а также поперечного резанья древесины, материалов из древесины, пластика, цветных металлов и т.д.
        Для хорошей производительности предусмотрен мощный двигатель.
        Дополнительная рукоятка гасит большую часть вибрации, приходящейся на руку оператора, что добавляет комфорта рабочему процессу.

        Преимущества

        Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
        Мощный двигатель для тяжелых работ
        Защитный кожух для безопасности оператора
        Опорная платформа из алюминиевого сплава для долгого срока службы Интерскол ДП-140/800 550.1.0.70
        Простая регулировка глубины и угла наклона реза