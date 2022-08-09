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Дисковая пила Интерскол настольная ДПН-250/1500П
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Интерскол настольная ДПН-250/1500П
    Арт. Х1271574
    5.0
    1
    Дисковая пила Интерскол настольная ДПН-250/1500П

      Дисковая пила Интерскол настольная ДПН-250/1500П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1271574
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1500
      Вес, кг
      		37
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • ДПН-250/1500П — настольная циркулярная пила для поперечного, долевого и смешанного распила заготовок из дерева под разным углом. Мощность станка – 1500 Вт, диаметр используемого диска – 250 мм. Среди преимуществ этой модели: возможность удлинения рабочего стола, защита от повторного включения, механизм наклона диска до 45 градусов.

        Преимущества

        • Механизм наклона пильного диска до 45°
        • Мощный двигатель и высокая частота вращения - скорость и точность пропила
        • Удлинитель стола для работы с большими заготовками
        • Расклинивающий нож для большей безопасности работы
        • Пила оснащена специальным патрубком для подключения системы пылеудаления
        • Защита от повторного пуска
        • Защита от перегрузок