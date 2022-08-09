Дисковая пила Интерскол настольная ДПН-250/1500П
Арт. Х1271574
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1500
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Вес, кг
|37
ДПН-250/1500П — настольная циркулярная пила для поперечного, долевого и смешанного распила заготовок из дерева под разным углом. Мощность станка – 1500 Вт, диаметр используемого диска – 250 мм. Среди преимуществ этой модели: возможность удлинения рабочего стола, защита от повторного включения, механизм наклона диска до 45 градусов.
Преимущества
- Механизм наклона пильного диска до 45°
- Мощный двигатель и высокая частота вращения - скорость и точность пропила
- Удлинитель стола для работы с большими заготовками
- Расклинивающий нож для большей безопасности работы
- Пила оснащена специальным патрубком для подключения системы пылеудаления
- Защита от повторного пуска
- Защита от перегрузок