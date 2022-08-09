Дисковая пила Интерскол настольная ДПН-250/1500П

ДПН-250/1500П — настольная циркулярная пила для поперечного, долевого и смешанного распила заготовок из дерева под разным углом. Мощность станка – 1500 Вт, диаметр используемого диска – 250 мм. Среди преимуществ этой модели: возможность удлинения рабочего стола, защита от повторного включения, механизм наклона диска до 45 градусов.

Преимущества