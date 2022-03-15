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Циркулярная пила Jet JBTS-10 708315
5.0
2
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Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Jet JBTS-10 708315
    Арт. Х12400
    5.0
    2
    Циркулярная пила Jet JBTS-10 708315

      Циркулярная пила Jet JBTS-10 708315

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12400
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1700
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная пила Jet JBTS-10 708315 - специальная разработка для продвинутых домашних мастерских и небольших производств. Предназначена для высококачественного распила (в том числе и под углом) деревянных заготовок.  Ременной привод обеспечивает бесшумный распил и увеличивает срок службы двигателя. Параллельный упор изготавливается из жесткого профиля и не деформируется при работе. Эксцентриковый зажим не дает упору смещаться при работе. В столе есть два Т-образных паза для многовариантной установки углового упора.

        Преимущества

        • Система принудительного торможения
        • Ременный привод сводит к минимуму вибрации и увеличивает срок службы двигателя
        • Удобные боковые ручки для легкой транспортировки
        • Есть возможность подключения пылесоса
        • Регулировка глубины пропила