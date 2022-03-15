Преимущества

Система принудительного торможения

Ременный привод сводит к минимуму вибрации и увеличивает срок службы двигателя

Удобные боковые ручки для легкой транспортировки

Есть возможность подключения пылесоса

Регулировка глубины пропила

Циркулярная пила Jet JBTS-10 708315 - специальная разработка для продвинутых домашних мастерских и небольших производств. Предназначена для высококачественного распила (в том числе и под углом) деревянных заготовок. Ременной привод обеспечивает бесшумный распил и увеличивает срок службы двигателя. Параллельный упор изготавливается из жесткого профиля и не деформируется при работе. Эксцентриковый зажим не дает упору смещаться при работе. В столе есть два Т-образных паза для многовариантной установки углового упора.