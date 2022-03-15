Циркулярная пила Jet JBTS-10 708315
Арт. Х12400
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1700
- Циркулярная пила Jet JBTS-10 708315 - специальная разработка для продвинутых домашних мастерских и небольших производств. Предназначена для высококачественного распила (в том числе и под углом) деревянных заготовок. Ременной привод обеспечивает бесшумный распил и увеличивает срок службы двигателя. Параллельный упор изготавливается из жесткого профиля и не деформируется при работе. Эксцентриковый зажим не дает упору смещаться при работе. В столе есть два Т-образных паза для многовариантной установки углового упора.
Преимущества
- Система принудительного торможения
- Ременный привод сводит к минимуму вибрации и увеличивает срок службы двигателя
- Удобные боковые ручки для легкой транспортировки
- Есть возможность подключения пылесоса
- Регулировка глубины пропила