Дисковая пила Хайтек Evolution 230 HDX
Арт. X131400027
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Великобритания
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Длина кабеля, м
|1.5
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Мощность, Вт
|1750
Циркулярная пила по металлу c лазерным наведением Evolution 230 HDX v1 032-0014А служит для распиливания заготовок. Данная модель оснащена особо прочным двухступенчатым редуктором, обеспечивающим устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам, за счет чего достигается чистый и аккуратный рез.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой эффективности Evolution 230 HDX v1 032-0014А
- Высокие обороты для чистого реза
- Регулировка угла наклона для выполнения различных задач
- Удобная рукоятка для надежного хвата
- Прочные материалы изготовления для продолжительного срока службы
- Надежная конструкция для больших объемов работы