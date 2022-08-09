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Дисковая пила Хайтек Evolution 230 HDX
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Хайтек Evolution 230 HDX
    Арт. X131400027
    5.0
    1
    Дисковая пила Хайтек Evolution 230 HDX

      Дисковая пила Хайтек Evolution 230 HDX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400027
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Evolution
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Великобритания
      Длина кабеля, м
      		1.5
      Мощность, Вт
      		1750
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Циркулярная пила по металлу c лазерным наведением Evolution 230 HDX v1 032-0014А служит для распиливания заготовок. Данная модель оснащена особо прочным двухступенчатым редуктором, обеспечивающим устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам, за счет чего достигается чистый и аккуратный рез.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для высокой эффективности Evolution 230 HDX v1 032-0014А
        • Высокие обороты для чистого реза
        • Регулировка угла наклона для выполнения различных задач
        • Удобная рукоятка для надежного хвата
        • Прочные материалы изготовления для продолжительного срока службы
        • Надежная конструкция для больших объемов работы