Дисковая пила Хайтек Evolution 230 HDX

Циркулярная пила по металлу c лазерным наведением Evolution 230 HDX v1 032-0014А служит для распиливания заготовок. Данная модель оснащена особо прочным двухступенчатым редуктором, обеспечивающим устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам, за счет чего достигается чистый и аккуратный рез.

Преимущества