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Дисковая пила Makita 5103R
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Makita 5103R
    Арт. Х145372
    5.0
    1
    Дисковая пила Makita 5103R
    Дисковая пила Makita 5103R
    Дисковая пила Makita 5103R
    Дисковая пила Makita 5103R
      Дисковая пила Makita 5103R
      Дисковая пила Makita 5103R
      Дисковая пила Makita 5103R
      Дисковая пила Makita 5103R

      Дисковая пила Makita 5103R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145372
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Мощность, Вт
      		2100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила Makita 5103 R - инструмент, предназначенный для высокоточного распила больших деревянных и пластиковых заготовок, толщиной до 100 мм. Низкий уровень шума и вибрации делает работу с инструментом неутомительной. Пила оснащена системой плавного пуска и защитой от случайного включения - для безопасной работы с инструментом.

        Преимущества

        • Расклинивающий нож - для предотвращения заклинивания диска во время работы
        • Увеличенная опорная плита из алюминиевого литья
        • Легкая и точная регулировка глубины и угла пропила
        • Тормоз двигателя
        • Плавный пуск
        • Двойная защитная изоляция
        • Инструмент предназначен для продолжительных работ с большими нагрузками