Дисковая пила Makita 5103R

Дисковая пила Makita 5103 R - инструмент, предназначенный для высокоточного распила больших деревянных и пластиковых заготовок, толщиной до 100 мм. Низкий уровень шума и вибрации делает работу с инструментом неутомительной. Пила оснащена системой плавного пуска и защитой от случайного включения - для безопасной работы с инструментом.

Преимущества