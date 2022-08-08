Дисковая пила Makita 5103R
Арт. Х145372
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Длина кабеля, м
|2.5
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Мощность, Вт
|2100
Дисковая пила Makita 5103 R - инструмент, предназначенный для высокоточного распила больших деревянных и пластиковых заготовок, толщиной до 100 мм. Низкий уровень шума и вибрации делает работу с инструментом неутомительной. Пила оснащена системой плавного пуска и защитой от случайного включения - для безопасной работы с инструментом.
Преимущества
- Расклинивающий нож - для предотвращения заклинивания диска во время работы
- Увеличенная опорная плита из алюминиевого литья
- Легкая и точная регулировка глубины и угла пропила
- Тормоз двигателя
- Плавный пуск
- Двойная защитная изоляция
- Инструмент предназначен для продолжительных работ с большими нагрузками