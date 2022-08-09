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Дисковая пила Makita 5143R
5.0
2
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Makita 5143R
    Арт. Х1271575
    5.0
    2
    Дисковая пила Makita 5143R
    Дисковая пила Makita 5143R
    Дисковая пила Makita 5143R
    Дисковая пила Makita 5143R
    Дисковая пила Makita 5143R
      Дисковая пила Makita 5143R
      Дисковая пила Makita 5143R
      Дисковая пила Makita 5143R
      Дисковая пила Makita 5143R
      Дисковая пила Makita 5143R

      Дисковая пила Makita 5143R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1271575
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Длина кабеля, м
      		5
      Мощность, Вт
      		2200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила Makita 5143 R - инструмент мощностью 2.2 кВт, предназначенный для качественного распиливания древесины толщиной до 130 мм. Благодаря наличию пильного диска можно производить резку материалов из металла. Возможен косой распил заготовки под углом от 0 до 60 градусов. Опорная плита изготовлена из литого сплава магния и обладает небольшим весом и высокой прочностью. Двойная изоляция токопроводящих элементов обеспечивает безопасность эксплуатации пилы.

        Преимущества

        • Бесступенчатая регулировка глубины пропила
        • Низкий уровень вибрации и шума
        • Юстировочный винт - для установки необходимого угла пропила
        • Плавный пуск
        • Двойная защитная изоляция
        • Расклинивающий нож обеспечивает защиту от заклинивания диска во время работы
        • Тормоз двигателя