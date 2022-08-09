Дисковая пила Makita 5143R
Арт. Х1271575
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Длина кабеля, м
|5
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Мощность, Вт
|2200
Дисковая пила Makita 5143 R - инструмент мощностью 2.2 кВт, предназначенный для качественного распиливания древесины толщиной до 130 мм. Благодаря наличию пильного диска можно производить резку материалов из металла. Возможен косой распил заготовки под углом от 0 до 60 градусов. Опорная плита изготовлена из литого сплава магния и обладает небольшим весом и высокой прочностью. Двойная изоляция токопроводящих элементов обеспечивает безопасность эксплуатации пилы.
Преимущества
- Бесступенчатая регулировка глубины пропила
- Низкий уровень вибрации и шума
- Юстировочный винт - для установки необходимого угла пропила
- Плавный пуск
- Двойная защитная изоляция
- Расклинивающий нож обеспечивает защиту от заклинивания диска во время работы
- Тормоз двигателя