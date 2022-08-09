Дисковая пила Makita 5143R

Дисковая пила Makita 5143 R - инструмент мощностью 2.2 кВт, предназначенный для качественного распиливания древесины толщиной до 130 мм. Благодаря наличию пильного диска можно производить резку материалов из металла. Возможен косой распил заготовки под углом от 0 до 60 градусов. Опорная плита изготовлена из литого сплава магния и обладает небольшим весом и высокой прочностью. Двойная изоляция токопроводящих элементов обеспечивает безопасность эксплуатации пилы.

Преимущества