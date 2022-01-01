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Дисковая пила Makita 5603R
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Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Makita 5603R
    Арт. Х145144
    Дисковая пила Makita 5603R

      Дисковая пила Makita 5603R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145144

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Мощность, Вт
      		1100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила Makita 5603 R - надежный инструмент мощностью 1100 Вт, предназначенный для распиливания заготовок из древесины толщиной до 54 мм. Возможен распил тонкостенных металлических деталей и ламината. Расклинивающий нож обеспечивает защиту от заклинивания диска во время работы.

        Преимущества

        • Прочная опорная плита большого размера
        • Предохранитель для защиты от случайного пуска
        • Расклинивающий нож - для защиты от заклинивания диска
        • Низкий уровень шума и вибрации - для неутомительной работы
        • Двойная защитная изоляция
        • Возможность использования дисков с диаметром от 150 мм до 165 мм с посадкой 20 мм (при использовании диска с меньшим диаметром глубина реза будет меньше)
        • Небольшие габариты
        • Рез под углом до 45°
        • Простая регулировка угла и глубины реза