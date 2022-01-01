Дисковая пила Makita 5603R
Арт. Х145144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Длина кабеля, м
|2.5
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Мощность, Вт
|1100
Дисковая пила Makita 5603 R - надежный инструмент мощностью 1100 Вт, предназначенный для распиливания заготовок из древесины толщиной до 54 мм. Возможен распил тонкостенных металлических деталей и ламината. Расклинивающий нож обеспечивает защиту от заклинивания диска во время работы.
Преимущества
- Прочная опорная плита большого размера
- Предохранитель для защиты от случайного пуска
- Расклинивающий нож - для защиты от заклинивания диска
- Низкий уровень шума и вибрации - для неутомительной работы
- Двойная защитная изоляция
- Возможность использования дисков с диаметром от 150 мм до 165 мм с посадкой 20 мм (при использовании диска с меньшим диаметром глубина реза будет меньше)
- Небольшие габариты
- Рез под углом до 45°
- Простая регулировка угла и глубины реза