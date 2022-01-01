Дисковая пила Makita 5603R

Дисковая пила Makita 5603 R - надежный инструмент мощностью 1100 Вт, предназначенный для распиливания заготовок из древесины толщиной до 54 мм. Возможен распил тонкостенных металлических деталей и ламината. Расклинивающий нож обеспечивает защиту от заклинивания диска во время работы.

Преимущества