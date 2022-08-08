Дисковая пила Makita 5604R
Арт. Х14545
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Длина кабеля, м
|2.5
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Мощность, Вт
|950
- Пила дисковая Makita 5604R относится к классу профессионального инструмента, который предназначен для распилов древесины и древесно-стружечных плит, пластика, ламината, цветных металлов и др. Наличие нижней платформы обеспечивает удобную регулировку как глубины, так и угла распила. Дисковая пила Makita 5604R оснащена эргономичной рукояткой для высокой точности и максимального комфорта во время работы с агрегатом. Параллельный упор, входящий в комплект, способствует равномерности реза. Модель 5604R купить можно как для работы с небольшими объемами материала, так и для работ повышенной трудоемкости и с большим количеством отходов. Благодаря специальному отводу в верхней части есть возможность подключения пылесоса для удаления стружки из рабочей зоны.
Преимущества
- Блокировка пускового устройства (кнопки) в автоматическом режиме
- Простота смены насадок за счет фиксации вала
- Наличие расклинивающего механизма разводит распиленный материал на две половины и препятствует закусыванию материала диском
- Простое управление
- Замена угольных щеток без необходимости использования специального инструмента
- Высокая мощность (950 Вт)
- Компактные габариты и малый вес (3,9 кг)