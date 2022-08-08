Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дисковая пила Makita 5604R
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Makita 5604R
    Арт. Х14545
    5.0
    1
    Дисковая пила Makita 5604R
    Дисковая пила Makita 5604R
    Дисковая пила Makita 5604R
      Дисковая пила Makita 5604R
      Дисковая пила Makita 5604R
      Дисковая пила Makita 5604R

      Дисковая пила Makita 5604R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14545
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Мощность, Вт
      		950
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пила дисковая Makita 5604R относится к классу профессионального инструмента, который предназначен для распилов древесины и древесно-стружечных плит, пластика, ламината, цветных металлов и др. Наличие нижней платформы обеспечивает удобную регулировку как глубины, так и угла распила. Дисковая пила Makita 5604R оснащена эргономичной рукояткой для высокой точности и максимального комфорта во время работы с агрегатом. Параллельный упор, входящий в комплект, способствует равномерности реза. Модель 5604R купить можно как для работы с небольшими объемами материала, так и для работ повышенной трудоемкости и с большим количеством отходов. Благодаря специальному отводу в верхней части есть возможность подключения пылесоса для удаления стружки из рабочей зоны.

        Преимущества

        • Блокировка пускового устройства (кнопки) в автоматическом режиме
        • Простота смены насадок за счет фиксации вала
        • Наличие расклинивающего механизма разводит распиленный материал на две половины и препятствует закусыванию материала диском
        • Простое управление
        • Замена угольных щеток без необходимости использования специального инструмента
        • Высокая мощность (950 Вт)
        • Компактные габариты и малый вес (3,9 кг)
        В специализированном магазине «Бигам» на пилу циркулярную Makita 5604R цена выгоднее, чем в розничных точках продаж. Можно заказать товар на сайте www.bigam.ru и там же оформить доставку выгодным для Вас способом. Мы также предлагаем услугу диагностики и ремонта Вашего оборудования в нашем авторизованном сервисном центре.