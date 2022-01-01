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Дисковая пила Makita 5604RK
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Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Makita 5604RK
    Арт. Х145357
    Дисковая пила Makita 5604RK
    Дисковая пила Makita 5604RK
    Дисковая пила Makita 5604RK
      Дисковая пила Makita 5604RK
      Дисковая пила Makita 5604RK
      Дисковая пила Makita 5604RK

      Дисковая пила Makita 5604RK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145357

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Мощность, Вт
      		950
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила Makita 5604 RK - компактный и легкий инструмент, предназначенный для распиливания заготовок из древесины и пластика под различными углами. Защита от непреднамеренного пуска делает работу с инструментом более безопасной. Расклинивающий нож предотвращает заклинивание диска во время работы.

        Преимущества

        • Прочная опорная плита большого размера
        • Расклинивающий нож предотвращает заклинивание диска во время работы
        • Низкий уровень шума и вибрации - для неутомительной работы
        • Двойная защитная изоляция
        • Редуктор на шариковых подшипниках обеспечивает долгий срок службы инструмента
        • Металлический защитный кожух диска
        • Чемодан в комплекте
        • Легкая регулировка угла и глубины реза