Дисковая пила Makita 5604RK

Дисковая пила Makita 5604 RK - компактный и легкий инструмент, предназначенный для распиливания заготовок из древесины и пластика под различными углами. Защита от непреднамеренного пуска делает работу с инструментом более безопасной. Расклинивающий нож предотвращает заклинивание диска во время работы.

Преимущества