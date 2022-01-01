Дисковая пила Makita 5604RK
Арт. Х145357
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Длина кабеля, м
|2.5
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Мощность, Вт
|950
Дисковая пила Makita 5604 RK - компактный и легкий инструмент, предназначенный для распиливания заготовок из древесины и пластика под различными углами. Защита от непреднамеренного пуска делает работу с инструментом более безопасной. Расклинивающий нож предотвращает заклинивание диска во время работы.
Преимущества
- Прочная опорная плита большого размера
- Расклинивающий нож предотвращает заклинивание диска во время работы
- Низкий уровень шума и вибрации - для неутомительной работы
- Двойная защитная изоляция
- Редуктор на шариковых подшипниках обеспечивает долгий срок службы инструмента
- Металлический защитный кожух диска
- Чемодан в комплекте
- Легкая регулировка угла и глубины реза