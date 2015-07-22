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Дисковая пила Makita 5704RK
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Makita 5704RK
    Арт. Х145143
    5.0
    1
    Дисковая пила Makita 5704RK

      Дисковая пила Makita 5704RK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145143
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Мощность, Вт
      		1200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила Makita 5704 RK – инструмент для профессионалов. Пила предназначена для глубоких распилов. Регулировка глубины и угла распила обеспечивается платформой снизу. Ровность отреза достигается за счет параллельного упора, идущего в комплекте. Опилки в процессе работы могут быть удалены через специальный отвод. Максимальный диаметр диска составляет 190 мм, а минимальный - 170 мм.

        Преимущества

        • Простое и надежное управление
        • Прочная опорная плита с надежной регулировкой глубины пропила
        • Шпиндель двусторонний (30мм и 20мм в диаметре с разных сторон), что дает возможность использовать диски с различным посадочным диаметром
        • Надежный шариковый механизм
        • Автоматическая блокировка пусковой кнопки
        • Функция фиксации вала для простой смены диска
        • Расклинивающий механизм
        • Быстрая замена угольных щеток, без каких-либо инструментов