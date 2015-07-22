Дисковая пила Makita 5704RK
Арт. Х145143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Длина кабеля, м
|2.5
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Мощность, Вт
|1200
Дисковая пила Makita 5704 RK – инструмент для профессионалов. Пила предназначена для глубоких распилов. Регулировка глубины и угла распила обеспечивается платформой снизу. Ровность отреза достигается за счет параллельного упора, идущего в комплекте. Опилки в процессе работы могут быть удалены через специальный отвод. Максимальный диаметр диска составляет 190 мм, а минимальный - 170 мм.
Преимущества
- Простое и надежное управление
- Прочная опорная плита с надежной регулировкой глубины пропила
- Шпиндель двусторонний (30мм и 20мм в диаметре с разных сторон), что дает возможность использовать диски с различным посадочным диаметром
- Надежный шариковый механизм
- Автоматическая блокировка пусковой кнопки
- Функция фиксации вала для простой смены диска
- Расклинивающий механизм
- Быстрая замена угольных щеток, без каких-либо инструментов