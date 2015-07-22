Дисковая пила Makita 5704RK

Дисковая пила Makita 5704 RK – инструмент для профессионалов. Пила предназначена для глубоких распилов. Регулировка глубины и угла распила обеспечивается платформой снизу. Ровность отреза достигается за счет параллельного упора, идущего в комплекте. Опилки в процессе работы могут быть удалены через специальный отвод. Максимальный диаметр диска составляет 190 мм, а минимальный - 170 мм.

Преимущества