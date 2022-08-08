Дисковая пила Makita 5704RX
Арт. X104804120297
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Длина кабеля, м
|2.5
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Мощность, Вт
|1200
Дисковая пила Makita 5704RX используется для распиловки различных материалов, в том числе, и мягких металлов. Инструмент имеет двигатель мощностью 1200 Вт и скорость вращения диска 4900 об/мин, что даёт возможность производить вертикальные пропилы до 66 мм, и пропилы под углом 45 на глубину до 46 мм. Дисковая пила оснащена прочной опорной платформой, расклинивающим ножом 1.8 мм, регулятором глубины и угла пропила.
Преимущества
- Мощный двигатель 1200 Вт
- Опорная плита из прочного материала с возможностью регулирования глубины пропила
- Шпиндель двусторонний (30мм и 20мм в диаметре с разных сторон), что дает возможность использовать диски с различным посадочным диаметром
- Низкий уровень шума
- Твердосплавный пильный диск
- Расклинивающий нож