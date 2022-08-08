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Дисковая пила Makita 5704RX
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Makita 5704RX
    Арт. X104804120297
    5.0
    1
    Дисковая пила Makita 5704RX
    Дисковая пила Makita 5704RX
    Дисковая пила Makita 5704RX
      Дисковая пила Makita 5704RX
      Дисковая пила Makita 5704RX
      Дисковая пила Makita 5704RX

      Дисковая пила Makita 5704RX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X104804120297
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Мощность, Вт
      		1200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила Makita 5704RX используется для распиловки различных материалов, в том числе, и мягких металлов. Инструмент имеет двигатель мощностью 1200 Вт и скорость вращения диска 4900 об/мин, что даёт возможность производить вертикальные пропилы до 66 мм, и пропилы под углом 45 на глубину до 46 мм. Дисковая пила оснащена прочной опорной платформой, расклинивающим ножом 1.8 мм, регулятором глубины и угла пропила.

        Преимущества

        • Мощный двигатель 1200 Вт
        • Опорная плита из прочного материала с возможностью регулирования глубины пропила
        • Шпиндель двусторонний (30мм и 20мм в диаметре с разных сторон), что дает возможность использовать диски с различным посадочным диаметром
        • Низкий уровень шума
        • Твердосплавный пильный диск
        • Расклинивающий нож