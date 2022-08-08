Дисковая пила Makita 5704RX используется для распиловки различных материалов, в том числе, и мягких металлов. Инструмент имеет двигатель мощностью 1200 Вт и скорость вращения диска 4900 об/мин, что даёт возможность производить вертикальные пропилы до 66 мм, и пропилы под углом 45 на глубину до 46 мм. Дисковая пила оснащена прочной опорной платформой, расклинивающим ножом 1.8 мм, регулятором глубины и угла пропила.

Преимущества