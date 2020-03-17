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Циркулярная пила Makita 5705R
4.8
6
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Makita 5705R
    Арт. Х14539
    4.8
    6
    Циркулярная пила Makita 5705R
    Циркулярная пила Makita 5705R
    Циркулярная пила Makita 5705R
    Циркулярная пила Makita 5705R
    Циркулярная пила Makita 5705R
      Циркулярная пила Makita 5705R
      Циркулярная пила Makita 5705R
      Циркулярная пила Makita 5705R
      Циркулярная пила Makita 5705R
      Циркулярная пила Makita 5705R

      Циркулярная пила Makita 5705R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14539
      4.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная пила Makita 5705R - инструмент, предназначенный для прямого и косого распилов заготовок из древесины и пластика. Блокировка выключателя и расклинивающий нож делают инструмент более безопасным в эксплуатации. Низкий уровень вибрации и шума обеспечивают удобство использования.

        Преимущества

        • Двойная изоляция - для защиты
        • Кнопка фиксации вала
        • Легко изменяемые углы наклона
        • Расклинивающий нож