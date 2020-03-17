Циркулярная пила Makita 5705R
Арт. Х14539
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2.5
- Циркулярная пила Makita 5705R - инструмент, предназначенный для прямого и косого распилов заготовок из древесины и пластика. Блокировка выключателя и расклинивающий нож делают инструмент более безопасным в эксплуатации. Низкий уровень вибрации и шума обеспечивают удобство использования.
Преимущества
- Двойная изоляция - для защиты
- Кнопка фиксации вала
- Легко изменяемые углы наклона
- Расклинивающий нож