Преимущества

Двойная изоляция - для защиты

Кнопка фиксации вала

Легко изменяемые углы наклона

Расклинивающий нож

Циркулярная пила Makita 5705R - инструмент, предназначенный для прямого и косого распилов заготовок из древесины и пластика. Блокировка выключателя и расклинивающий нож делают инструмент более безопасным в эксплуатации. Низкий уровень вибрации и шума обеспечивают удобство использования.