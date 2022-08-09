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Дисковая пила Makita BSS 610 RFE
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Makita BSS 610 RFE
    Арт. Х1271593
    5.0
    1
    Дисковая пила Makita BSS 610 RFE

      Дисковая пила Makita BSS 610 RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1271593
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		3.2
      Упаковка
      		кейс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная дисковая пила Makita DSS610RFE предназначена для чистого и быстрого распила. Дополнительная рукоятка обеспечивает точное ведение и контроль над инструментом в течение работы. С помощью линейки и ограничителя можно точно и быстро установить устройство на необходимую длину и глубину распила. Благодаря мощному Li-ion аккумулятору LXT серии с емкостью 3.0 Ач, пила по своей производительности может сравниться с сетевым инструментом.

        Преимущества

        • Легкий доступ к щеткам
        • Встроенная подсветка для повышения точности распилки
        • Блокировка выключателя
        • 2 аккумулятора — для продолжительных работ
        • Предохранитель для исключения случайного запуска
        • Электрический тормоз двигателя останавливает диск
        • Чемодан — для удобства хранения и транспортировки