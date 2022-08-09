Дисковая пила Makita BSS 610 RFE
Арт. Х1271593
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|3.2
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Упаковка
|кейс
Аккумуляторная дисковая пила Makita DSS610RFE предназначена для чистого и быстрого распила. Дополнительная рукоятка обеспечивает точное ведение и контроль над инструментом в течение работы. С помощью линейки и ограничителя можно точно и быстро установить устройство на необходимую длину и глубину распила. Благодаря мощному Li-ion аккумулятору LXT серии с емкостью 3.0 Ач, пила по своей производительности может сравниться с сетевым инструментом.
Преимущества
- Легкий доступ к щеткам
- Встроенная подсветка для повышения точности распилки
- Блокировка выключателя
- 2 аккумулятора — для продолжительных работ
- Предохранитель для исключения случайного запуска
- Электрический тормоз двигателя останавливает диск
- Чемодан — для удобства хранения и транспортировки