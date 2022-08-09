Дисковая пила Makita BSS 610 RFE

Аккумуляторная дисковая пила Makita DSS610RFE предназначена для чистого и быстрого распила. Дополнительная рукоятка обеспечивает точное ведение и контроль над инструментом в течение работы. С помощью линейки и ограничителя можно точно и быстро установить устройство на необходимую длину и глубину распила. Благодаря мощному Li-ion аккумулятору LXT серии с емкостью 3.0 Ач, пила по своей производительности может сравниться с сетевым инструментом.

Преимущества