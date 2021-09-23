Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K

Преимущества

Плоская задняя часть двигателя - для простой смены диска

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Система сдува опилок с линии реза

Может резать цветные металлы соответствующим диском

Возможна работа с направляющей шиной (через адаптер)

Регулировка угла пропила от 0 до 45 градусов расширяет спектр возможностей

Пильный диск в комплекте

Кейс - для удобства хранения и транспортировки дисковой пилы Makita HS7601K

Циркулярная пила Makita HS 7601K предназначена для работ по древесине, древесно-волоконным плитам и другим строительным материалам. Наклон диска на угол до 45 градусов не требует применения ключа и прочих инструментов. Для удобного выполнения точных пропилов, инструмент оснащен параллельным упором. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.