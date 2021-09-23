Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K
Арт. X1048041202157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2.5
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- Циркулярная пила Makita HS 7601K предназначена для работ по древесине, древесно-волоконным плитам и другим строительным материалам. Наклон диска на угол до 45 градусов не требует применения ключа и прочих инструментов. Для удобного выполнения точных пропилов, инструмент оснащен параллельным упором. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Плоская задняя часть двигателя - для простой смены диска
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Система сдува опилок с линии реза
- Может резать цветные металлы соответствующим диском
- Возможна работа с направляющей шиной (через адаптер)
- Регулировка угла пропила от 0 до 45 градусов расширяет спектр возможностей
- Пильный диск в комплекте
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки дисковой пилы Makita HS7601K