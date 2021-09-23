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Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K
5.0
2
13 910 ₽
17 570 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K
    Арт. X1048041202157
    5.0
    2
    Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K
    Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K
    Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K
    Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K
    Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K
    Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K
      Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K
      Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K
      Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K
      Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K
      Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K
      Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K

      Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K

      • -3 660 ₽
      13 910 ₽
      17 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041202157
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Все характеристики
      • -3 660 ₽
      13 910 ₽
      17 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Makita HS 7601K предназначена для работ по древесине, древесно-волоконным плитам и другим строительным материалам. Наклон диска на угол до 45 градусов не требует применения ключа и прочих инструментов. Для удобного выполнения точных пропилов, инструмент оснащен параллельным упором. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Плоская задняя часть двигателя - для простой смены диска
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Система сдува опилок с линии реза
        • Может резать цветные металлы соответствующим диском
        • Возможна работа с направляющей шиной (через адаптер)
        • Регулировка угла пропила от 0 до 45 градусов расширяет спектр возможностей
        • Пильный диск в комплекте
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки дисковой пилы Makita HS7601K