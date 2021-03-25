Преимущества

Плоская задняя часть двигателя - для простой смены диска

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Система сдува опилок с линии реза

Может резать цветные металлы соответствующим диском

Возможна работа с направляющей шиной (через адаптер)

Регулировка угла пропила от 0 до 45 градусов расширяет спектр возможностей Makita HS7601X1

2 диска в комплекте

Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286 используется для быстрого и аккуратного пиления заготовок по прямой. Наклон диска на угол до 45 градусов не требует применения ключа и прочих инструментов. Параллельный упор помогает выполнять точные пропилы. Легкий доступ к угольным щеткам предусматривает их самостоятельную замену при износе без обращения в сервисные центры.