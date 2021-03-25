Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286
Арт. X1048041202165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2.5
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- Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286 используется для быстрого и аккуратного пиления заготовок по прямой. Наклон диска на угол до 45 градусов не требует применения ключа и прочих инструментов. Параллельный упор помогает выполнять точные пропилы. Легкий доступ к угольным щеткам предусматривает их самостоятельную замену при износе без обращения в сервисные центры.
Преимущества
- Плоская задняя часть двигателя - для простой смены диска
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Система сдува опилок с линии реза
- Может резать цветные металлы соответствующим диском
- Возможна работа с направляющей шиной (через адаптер)
- Регулировка угла пропила от 0 до 45 градусов расширяет спектр возможностей Makita HS7601X1
- 2 диска в комплекте