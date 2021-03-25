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Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286
5.0
2
12 359 ₽
13 960 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286
    Арт. X1048041202165
    5.0
    2
    Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286
    Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286
    Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286
    Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286
    Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286
    Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286
      Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286
      Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286
      Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286
      Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286
      Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286
      Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286

      Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286

      • -1 601 ₽
      12 359 ₽
      13 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041202165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Все характеристики
      • -1 601 ₽
      12 359 ₽
      13 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Makita HS 7601X1 187286 используется для быстрого и аккуратного пиления заготовок по прямой. Наклон диска на угол до 45 градусов не требует применения ключа и прочих инструментов. Параллельный упор помогает выполнять точные пропилы. Легкий доступ к угольным щеткам предусматривает их самостоятельную замену при износе без обращения в сервисные центры.

        Преимущества

        • Плоская задняя часть двигателя - для простой смены диска
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Система сдува опилок с линии реза
        • Может резать цветные металлы соответствующим диском
        • Возможна работа с направляющей шиной (через адаптер)
        • Регулировка угла пропила от 0 до 45 градусов расширяет спектр возможностей Makita HS7601X1
        • 2 диска в комплекте