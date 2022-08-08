Дисковая пила PRORAB 5221 предназначена для чернового и чистового пиления древесных пород. Дополнительная рукоятка позволяет надежно держать инструмент обеими руками. Угол пиления выставляется с помощью специального приспособления. Пылеотвод может подключаться к пылесосу. Данная модель имеет лазерный указатель, который обеспечивает точный и ровный пропил.

Преимущества