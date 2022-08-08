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Дисковая пила Prorab 5221
4.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Prorab 5221
    Арт. Х145312
    4.0
    1
    Дисковая пила Prorab 5221

      Дисковая пила Prorab 5221

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145312
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1600
      Габариты, мм
      		350х260х255
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила PRORAB 5221 предназначена для чернового и чистового пиления древесных пород. Дополнительная рукоятка позволяет надежно держать инструмент обеими руками. Угол пиления выставляется с помощью специального приспособления. Пылеотвод может подключаться к пылесосу. Данная модель имеет лазерный указатель, который обеспечивает точный и ровный пропил. 

        Преимущества

        • Высокая мощность двигателя
        • Имеется крепление для параллельного упора
        • Обтекаемые формы корпуса инструмента упрощают хранение и траспортировку
        • Пильный диск защищен кожухом, предохраняющим оператора от травм
        • Угол пиления легко настраивается благодаря приспособлению со шкалой градусов