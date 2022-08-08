Дисковая пила Prorab 5221
Арт. Х145312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1600
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Габариты, мм
|350х260х255
Дисковая пила PRORAB 5221 предназначена для чернового и чистового пиления древесных пород. Дополнительная рукоятка позволяет надежно держать инструмент обеими руками. Угол пиления выставляется с помощью специального приспособления. Пылеотвод может подключаться к пылесосу. Данная модель имеет лазерный указатель, который обеспечивает точный и ровный пропил.
Преимущества
- Высокая мощность двигателя
- Имеется крепление для параллельного упора
- Обтекаемые формы корпуса инструмента упрощают хранение и траспортировку
- Пильный диск защищен кожухом, предохраняющим оператора от травм
- Угол пиления легко настраивается благодаря приспособлению со шкалой градусов