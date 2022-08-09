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Дисковая пила Skil 5265 F.015.526.5LA
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Skil 5265 F.015.526.5LA
    Арт. X1048041202111
    5.0
    1
    Дисковая пила Skil 5265 F.015.526.5LA

      Дисковая пила Skil 5265 F.015.526.5LA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041202111
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Мощность, Вт
      		1350
      Вес, кг
      		3.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Циркулярная пила SKIL 5265LA F0155765LA снабжена мощным 1350-ваттным двигателем, который разгоняет пильный диск до скорости вращения в 5000 оборотов в минуту, что обеспечивает отличную производительность. Для быстрой и легкой замены пильного диска предусмотрена блокировка шпинделя. За счет удобной дополнительной рукоятки обеспечивается комфортная работа в любом положении.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Износоустойчивые косозубые шестерни и пылезащищенная шарикоподшипниковая конструкция
        • Рычажок поворота нижнего кожуха для выпиливания ячеек
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Курсор для аккуратного пропила по намеченной линии
        • Отсек для хранения ключа
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для предотвращения случайного запуска
        • Можно подключать стандартные бытовые пылесосы и пылесборные мешки - для чистоты рабочего места
        • Удобное управление циркулярной пилой 