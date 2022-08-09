Дисковая пила Skil 5265 F.015.526.5LA

Циркулярная пила SKIL 5265LA F0155765LA снабжена мощным 1350-ваттным двигателем, который разгоняет пильный диск до скорости вращения в 5000 оборотов в минуту, что обеспечивает отличную производительность. Для быстрой и легкой замены пильного диска предусмотрена блокировка шпинделя. За счет удобной дополнительной рукоятки обеспечивается комфортная работа в любом положении.

Преимущества