Дисковая пила Skil 5265 F.015.526.5LA
Арт. X1048041202111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Мощность, Вт
|1350
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Вес, кг
|3.6
Циркулярная пила SKIL 5265LA F0155765LA снабжена мощным 1350-ваттным двигателем, который разгоняет пильный диск до скорости вращения в 5000 оборотов в минуту, что обеспечивает отличную производительность. Для быстрой и легкой замены пильного диска предусмотрена блокировка шпинделя. За счет удобной дополнительной рукоятки обеспечивается комфортная работа в любом положении.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Износоустойчивые косозубые шестерни и пылезащищенная шарикоподшипниковая конструкция
- Рычажок поворота нижнего кожуха для выпиливания ячеек
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Курсор для аккуратного пропила по намеченной линии
- Отсек для хранения ключа
- Фиксация клавиши "Пуск" - для предотвращения случайного запуска
- Можно подключать стандартные бытовые пылесосы и пылесборные мешки - для чистоты рабочего места
- Удобное управление циркулярной пилой