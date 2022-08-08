Дисковая пила Stanley STSC1718-RU
Арт. X1048041202121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|1700
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Вес, кг
|3.9
Дисковая пила Stanley STSC1718 используется для прямолинейных распилов твердой и мягкой древесины, ламината, ДСП. Она имеет прочный и легкий корпус, поэтому рассчитана на длительный срок эксплуатации. Для получения точных угловых соединений заготовок предусмотрена возможность распиловки материалов под углом 45 градусов. Благодаря быстрому доступу к угольным щеткам значительно сокращается время на обслуживание инструмента.
Преимущества
- Удобная и быстрая замена пильного диска
- Стальная платформа пилы позволяет надежно прижать инструмент к обрабатываемой поверхности
- Установка параллельного упора повысит точность прямого пропила даже на длинномерных заготовках
- Конструкция дисковой пилы Stanley STSC1618 разработана для удобного и безутомительного использования на протяжении длительного времени
- Эргономичная прорезиненная ручка позволяет работать с комфортом