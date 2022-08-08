Дисковая пила Stanley STSC1718-RU

Дисковая пила Stanley STSC1718 используется для прямолинейных распилов твердой и мягкой древесины, ламината, ДСП. Она имеет прочный и легкий корпус, поэтому рассчитана на длительный срок эксплуатации. Для получения точных угловых соединений заготовок предусмотрена возможность распиловки материалов под углом 45 градусов. Благодаря быстрому доступу к угольным щеткам значительно сокращается время на обслуживание инструмента.

Преимущества