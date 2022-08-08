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Дисковая пила Stanley STSC1718-RU
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Stanley STSC1718-RU
    Арт. X1048041202121
    5.0
    1
    Дисковая пила Stanley STSC1718-RU

      Дисковая пила Stanley STSC1718-RU

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041202121
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		1700
      Вес, кг
      		3.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила Stanley STSC1718 используется для прямолинейных распилов твердой и мягкой древесины, ламината, ДСП. Она имеет прочный и легкий корпус, поэтому рассчитана на длительный срок эксплуатации. Для получения точных угловых соединений заготовок предусмотрена возможность распиловки материалов под углом 45 градусов. Благодаря быстрому доступу к угольным щеткам значительно сокращается время на обслуживание инструмента.

        Преимущества

        • Удобная и быстрая замена пильного диска
        • Стальная платформа пилы позволяет надежно прижать инструмент к обрабатываемой поверхности
        • Установка параллельного упора повысит точность прямого пропила даже на длинномерных заготовках
        • Конструкция дисковой пилы Stanley STSC1618 разработана для удобного и безутомительного использования на протяжении длительного времени
        • Эргономичная прорезиненная ручка позволяет работать с комфортом