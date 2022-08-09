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Дисковая пила Sturm CS 5020С
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Sturm CS 5020С
    Арт. Х145252
    5.0
    1
    Дисковая пила Sturm CS 5020С
    Дисковая пила Sturm CS 5020С
    Дисковая пила Sturm CS 5020С
      Дисковая пила Sturm CS 5020С
      Дисковая пила Sturm CS 5020С
      Дисковая пила Sturm CS 5020С

      Дисковая пила Sturm CS 5020С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х145252
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина кабеля, м
      		2
      Мощность, Вт
      		2000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Циркулярная пила Штурм CS5020C - мощный инструмент для прямых, наклонных, продольных и поперечных пропилов изделий из дерева и пластика. Пила оснащена электродвигателем мощностью 2000 Вт и пильным диском диаметром 200 мм. Применяется с зубчатыми дисками из быстрорежущей стали или с дисками с напайками из твердых сплавов. Скорость вращения на холостом ходу 6000 об/мин. В пиле предусмотрены регулировка глубины и угла пропила, максимальная глубина пропила под углом 90 - 58 мм, под углом 45 - 40 мм.

        Преимущества

        • Пила для работ в столярных мастерских и на стройплощадках
        • Мощный и надежный двигатель
        • Регулируемые угол наклона и глубина пропила
        • Защита от случайного включения
        • Регулируемый защитный кожух
        • Расклинивающий нож
        • Внешний фланец