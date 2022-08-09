Дисковая пила Sturm CS 5020С

Циркулярная пила Штурм CS5020C - мощный инструмент для прямых, наклонных, продольных и поперечных пропилов изделий из дерева и пластика. Пила оснащена электродвигателем мощностью 2000 Вт и пильным диском диаметром 200 мм. Применяется с зубчатыми дисками из быстрорежущей стали или с дисками с напайками из твердых сплавов. Скорость вращения на холостом ходу 6000 об/мин. В пиле предусмотрены регулировка глубины и угла пропила, максимальная глубина пропила под углом 90 - 58 мм, под углом 45 - 40 мм.

Преимущества