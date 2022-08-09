Дисковая пила Sturm CS 5020С
Арт. Х145252
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина кабеля, м
|2
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Мощность, Вт
|2000
Циркулярная пила Штурм CS5020C - мощный инструмент для прямых, наклонных, продольных и поперечных пропилов изделий из дерева и пластика. Пила оснащена электродвигателем мощностью 2000 Вт и пильным диском диаметром 200 мм. Применяется с зубчатыми дисками из быстрорежущей стали или с дисками с напайками из твердых сплавов. Скорость вращения на холостом ходу 6000 об/мин. В пиле предусмотрены регулировка глубины и угла пропила, максимальная глубина пропила под углом 90 - 58 мм, под углом 45 - 40 мм.
Преимущества
- Пила для работ в столярных мастерских и на стройплощадках
- Мощный и надежный двигатель
- Регулируемые угол наклона и глубина пропила
- Защита от случайного включения
- Регулируемый защитный кожух
- Расклинивающий нож
- Внешний фланец