Дисковая пила Sturm CS 50236P
Арт. Х1271578
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина кабеля, м
|2
|
Мощность, Вт
|2000
- Дисковая пила Sturm CS50236P электрическая предназначена для точного распила древесины различной плотности. Конструкция пилы обеспечивает быстрый и достаточно аккуратный рез. При работе используются диски диаметром до 235 мм, глубина пропила составляет 85 мм. При необходимости, угол наклона круга можно изменять от 0 до 450 .Эта модель предназначена для нечастого использования в быту.
Преимущества
- Безопасность работы дисковой пилы Sturm 50236P обеспечивает ее защитный кожух, состоящий из двух частей: подвижная нижняя надежно закрывает диск во время его хранения, а верхняя часть крепко зафиксирована
- Для получения определенного результата есть возможность регулирования глубины распила
- От перегрева двигатель предохраняет встроенная вентиляция
- Срок службы электроинструмента продлевают прочный металлический корпус и подошва
- Безопасную и быструю замену диска обеспечивает блокировка шпинделя
- Легкий доступ к угольным щеткам в случае их замены при износе
- Для отвода пыли с поверхности в корпусе кожуха предусмотрено отверстие
- Надежное и удобное удержание инструмента вовремя работы гарантируют две обрезиненных рукоятки