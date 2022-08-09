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Дисковая пила Sturm CS 50236P
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Sturm CS 50236P
    Арт. Х1271578
    5.0
    1
    Дисковая пила Sturm CS 50236P
    Дисковая пила Sturm CS 50236P
    Дисковая пила Sturm CS 50236P
    Дисковая пила Sturm CS 50236P
    Дисковая пила Sturm CS 50236P
      Дисковая пила Sturm CS 50236P
      Дисковая пила Sturm CS 50236P
      Дисковая пила Sturm CS 50236P
      Дисковая пила Sturm CS 50236P
      Дисковая пила Sturm CS 50236P

      Дисковая пила Sturm CS 50236P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1271578
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина кабеля, м
      		2
      Мощность, Вт
      		2000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дисковая пила Sturm CS50236P электрическая предназначена для точного распила древесины различной плотности. Конструкция пилы обеспечивает быстрый и достаточно аккуратный рез. При работе используются диски диаметром до 235 мм, глубина пропила составляет 85 мм. При необходимости, угол наклона круга можно изменять от 0 до 450 .Эта модель предназначена для нечастого использования в быту.

        Преимущества

        • Безопасность работы дисковой пилы Sturm 50236P обеспечивает ее защитный кожух, состоящий из двух частей: подвижная нижняя надежно закрывает диск во время его хранения, а верхняя часть крепко зафиксирована
        • Для получения определенного результата есть возможность регулирования глубины распила
        • От перегрева двигатель предохраняет встроенная вентиляция
        • Срок службы электроинструмента продлевают прочный металлический корпус и подошва
        • Безопасную и быструю замену диска обеспечивает блокировка шпинделя
        • Легкий доступ к угольным щеткам в случае их замены при износе
        • Для отвода пыли с поверхности в корпусе кожуха предусмотрено отверстие
        • Надежное и удобное удержание инструмента вовремя работы гарантируют две обрезиненных рукоятки
        Пилу циркулярную Sturm CS50236P электрическую купить по выгодной цене можно в интернет-магазине «Бигам». У нас есть служба доставки и услуги курьера, который привезет заказ в удобное для клиента время.