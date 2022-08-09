Дисковая пила Sturm CS 50236P

Преимущества

Безопасность работы дисковой пилы Sturm 50236P обеспечивает ее защитный кожух, состоящий из двух частей: подвижная нижняя надежно закрывает диск во время его хранения, а верхняя часть крепко зафиксирована

Для получения определенного результата есть возможность регулирования глубины распила

От перегрева двигатель предохраняет встроенная вентиляция

Срок службы электроинструмента продлевают прочный металлический корпус и подошва

Безопасную и быструю замену диска обеспечивает блокировка шпинделя

Легкий доступ к угольным щеткам в случае их замены при износе

Для отвода пыли с поверхности в корпусе кожуха предусмотрено отверстие

Надежное и удобное удержание инструмента вовремя работы гарантируют две обрезиненных рукоятки

Дисковая пила Sturm CS50236P электрическая предназначена для точного распила древесины различной плотности. Конструкция пилы обеспечивает быстрый и достаточно аккуратный рез. При работе используются диски диаметром до 235 мм, глубина пропила составляет 85 мм. При необходимости, угол наклона круга можно изменять от 0 до 45.Эта модель предназначена для нечастого использования в быту.Пилу циркулярную Sturm CS50236P электрическую купить по выгодной цене можно в интернет-магазине «Бигам». У нас есть служба доставки и услуги курьера, который привезет заказ в удобное для клиента время.