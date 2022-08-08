Дисковая пила Sturm CS 5060MS
Арт. X1048041202112
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Мощность, Вт
|600
|
Вес, кг
|2
- Пила дисковая CS 5060MS предназначена для продольных, поперечных резов и фигурного выпиливания. Она отлично подойдёт для простых строительных и ремонтных работ на дому. Компактная и эргономичная, пила циркулярная Sturm CS 5060MS пригодится для сборки конструкций из фанеры, гипсокартона, ДСП и замены сантехники. Усовершенствованная конструкция с легким весом позволяет делать резы одной рукой. На пилу Sturm CS 5060MS можно установить диски, предназначенные для твёрдой древесины, пластика, ламината, алюминия и керамической плитки диаметром до 85 мм.
Преимущества
- Удобный кейс позволяет хранить инструмент и комплектующие в одном месте
- Адаптер для соединения с пылесосом помогает сохранять чистоту рабочего места
- Металлический упор позволяет совершать ровные резы
- Продуманная система вентиляции и защита от перегрева обеспечивают длительный срок службы инструмента
- Прорезиненная рукоять помогает прочно удерживать пилу во время работы
- Устройство комплектуется тремя дисками, необходимыми для работы с разными материалами
- Инструмент имеет небольшие размеры и маленький вес – 2 кг
- Максимальная глубина пропила под прямым углом – 27 мм