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Дисковая пила Sturm CS 5060MS
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Sturm CS 5060MS
    Арт. X1048041202112
    5.0
    1
    Дисковая пила Sturm CS 5060MS
    Дисковая пила Sturm CS 5060MS
    Дисковая пила Sturm CS 5060MS
    Дисковая пила Sturm CS 5060MS
    Дисковая пила Sturm CS 5060MS
      Дисковая пила Sturm CS 5060MS
      Дисковая пила Sturm CS 5060MS
      Дисковая пила Sturm CS 5060MS
      Дисковая пила Sturm CS 5060MS
      Дисковая пила Sturm CS 5060MS

      Дисковая пила Sturm CS 5060MS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X1048041202112
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		600
      Вес, кг
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пила дисковая CS 5060MS предназначена для продольных, поперечных резов и фигурного выпиливания. Она отлично подойдёт для простых строительных и ремонтных работ на дому. Компактная и эргономичная, пила циркулярная Sturm CS 5060MS пригодится для сборки конструкций из фанеры, гипсокартона, ДСП и замены сантехники. Усовершенствованная конструкция с легким весом позволяет делать резы одной рукой. На пилу Sturm CS 5060MS можно установить диски, предназначенные для твёрдой древесины, пластика, ламината, алюминия и керамической плитки диаметром до 85 мм.

        Преимущества

        • Удобный кейс позволяет хранить инструмент и комплектующие в одном месте
        • Адаптер для соединения с пылесосом помогает сохранять чистоту рабочего места
        • Металлический упор позволяет совершать ровные резы
        • Продуманная система вентиляции и защита от перегрева обеспечивают длительный срок службы инструмента
        • Прорезиненная рукоять помогает прочно удерживать пилу во время работы
        • Устройство комплектуется тремя дисками, необходимыми для работы с разными материалами
        • Инструмент имеет небольшие размеры и маленький вес – 2 кг
        • Максимальная глубина пропила под прямым углом – 27 мм
        В интернет-магазине «Бигам» на дисковую пилу Sturm CS 5060MS цена снижена. Оформить покупку с доставкой на сайте www.bigam.ru помогут профессиональные консультанты. Модель CS 5060MS купить можно в период акций и распродаж, которые периодически проводятся в нашем магазине. При желании можно воспользоваться услугами авторизованного сервисного центра.