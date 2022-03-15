Преимущества

Мощный 1300-ваттный двигатель для оптимальной производительности

Основная рукоятка поворачивается с шагом 90 градусов

Работает с дисками диаметром 125 мм

Резка любых материалов - плотное дерево, металлы, медь, алюминий, ПВХ, керамическая плитка одними и теми же дисками

Работает от сети 230 В / 50 Гц

Циркулярная пила Sturm TC1312P Sturm TC1312P предназначена для распиловки заготовок из древесины и металла, керамической плитки. Модель оснащена мощным 1300-ваттным двигателем и двумя дисками на 125 мм. Инструмент пилит дерево толщиной до 28 мм, медь,алюминий до 20 мм, керамическую плитку до 10 мм и сталь до 5 мм. Положение задней рукоятки регулируется с шагом в 90 градусов для удобства работы.