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Циркулярная пила Sturm TC1312P
5.0
2
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Sturm TC1312P
    Арт. Х1271576
    5.0
    2
    Циркулярная пила Sturm TC1312P
    Циркулярная пила Sturm TC1312P
      Циркулярная пила Sturm TC1312P
      Циркулярная пила Sturm TC1312P

      Циркулярная пила Sturm TC1312P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1271576
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная пила Sturm TC1312P Sturm TC1312P предназначена для распиловки заготовок из древесины и металла, керамической плитки. Модель оснащена мощным 1300-ваттным двигателем и двумя дисками на 125 мм. Инструмент пилит дерево толщиной до 28 мм, медь,алюминий до 20 мм, керамическую плитку до 10 мм и сталь до 5 мм. Положение задней рукоятки регулируется с шагом в 90 градусов для удобства работы.

        Преимущества

        • Мощный 1300-ваттный двигатель для оптимальной производительности
        • Основная рукоятка поворачивается с шагом 90 градусов
        • Работает с дисками диаметром 125 мм
        • Резка любых материалов - плотное дерево, металлы, медь, алюминий, ПВХ, керамическая плитка одними и теми же дисками
        • Работает от сети 230 В / 50 Гц