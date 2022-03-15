Циркулярная пила Sturm TC1312P
Арт. Х1271576
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2
- Циркулярная пила Sturm TC1312P Sturm TC1312P предназначена для распиловки заготовок из древесины и металла, керамической плитки. Модель оснащена мощным 1300-ваттным двигателем и двумя дисками на 125 мм. Инструмент пилит дерево толщиной до 28 мм, медь,алюминий до 20 мм, керамическую плитку до 10 мм и сталь до 5 мм. Положение задней рукоятки регулируется с шагом в 90 градусов для удобства работы.
Преимущества
- Мощный 1300-ваттный двигатель для оптимальной производительности
- Основная рукоятка поворачивается с шагом 90 градусов
- Работает с дисками диаметром 125 мм
- Резка любых материалов - плотное дерево, металлы, медь, алюминий, ПВХ, керамическая плитка одними и теми же дисками
- Работает от сети 230 В / 50 Гц