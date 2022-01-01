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Дизель генератор TSS SDG 10000EH3
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Дизель генератор TSS SDG 10000EH3
    Арт. tss_2202848
    Дизель генератор TSS SDG 10000EH3
    Дизель генератор TSS SDG 10000EH3
    Дизель генератор TSS SDG 10000EH3
    Дизель генератор TSS SDG 10000EH3
    Дизель генератор TSS SDG 10000EH3
    Дизель генератор TSS SDG 10000EH3
      Дизель генератор TSS SDG 10000EH3
      Дизель генератор TSS SDG 10000EH3
      Дизель генератор TSS SDG 10000EH3
      Дизель генератор TSS SDG 10000EH3
      Дизель генератор TSS SDG 10000EH3
      Дизель генератор TSS SDG 10000EH3

      Дизель генератор TSS SDG 10000EH3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202848

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор ТСС SDG 10000EH3 077003 служит в качестве источника энергоснабжения для бытовых приборов или высокомощного силового оборудования. Установка широко применяется во время проведения ремонтно-строительных работ. Колесная база обеспечивает быстрое и легкое перемещение агрегата по рабочей площадке. Есть возможность подключения блока автоматического запуска двигателя, для этого необходимо приобрести дополнительное оборудование.

        Преимущества 

        • Счетчик моточасов
        • Автоматическая регулировка выходного напряжения
        • Металлический топливный бак с указателем уровня топлива
        • Колеса для мобильности