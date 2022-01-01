Дизель генератор TSS SDG 10000EH3

Дизельный генератор ТСС SDG 10000EH3 077003 служит в качестве источника энергоснабжения для бытовых приборов или высокомощного силового оборудования. Установка широко применяется во время проведения ремонтно-строительных работ. Колесная база обеспечивает быстрое и легкое перемещение агрегата по рабочей площадке. Есть возможность подключения блока автоматического запуска двигателя, для этого необходимо приобрести дополнительное оборудование.

Преимущества