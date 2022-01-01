Дизель генератор TSS SDG 12000EHS3

Дизельный генератор с электронной панелью ТСС SDG 12000EH3 077031 применяется как резервный источник электроэнергии напряжением 380 и 220 В в случае аварийного отключения центральной сети. К агрегату можно подключить приборы общей мощностью до 12 кВт. Генератор подходит для эксплуатации в частном доме или на даче, на строительных объектах и на объектах уличной торговли. Агрегат оснащен колесным комплектом для удобства передвижения. Техника работает на дизельном топливе.

Преимущества