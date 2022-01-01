Преимущества

Возможность подключения блока автоматики для организации полностью автономной системы резервирования

Мощный 2-х цилиндровый V-образный дизельный двигатель воздушного охлаждения

Защищенные клеммы для подключения мощных 3-х фазных потребителей до 8.8 кВт

Встроенный прерыватель цепи отключает потребителя энергии при превышении допускаемой номинальной мощности потребления

Легкий запуск с ключа

Простое управление

Дизельная электростанция FUBAG DS 11000 D ES - это мощный трехфазный агрегат, незаменимый на строительных площадках, в частных мастерских и хозяйствах. Данная модель вырабатывает до 8.8 кВт электрической энергии для питания различных электроинструментов, строительного оборудования и садовой техники. Генератор оборудован топливным баком на 25 литров для продолжительной работы. Конструкция смонтирована на демпфирующих подушках, которые существенно гасят вибрации.