Дизельная электростанция FUBAG DS 11000 D ES
Арт. Х21213124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|дизель
- Дизельная электростанция FUBAG DS 11000 D ES - это мощный трехфазный агрегат, незаменимый на строительных площадках, в частных мастерских и хозяйствах. Данная модель вырабатывает до 8.8 кВт электрической энергии для питания различных электроинструментов, строительного оборудования и садовой техники. Генератор оборудован топливным баком на 25 литров для продолжительной работы. Конструкция смонтирована на демпфирующих подушках, которые существенно гасят вибрации.
Преимущества
- Возможность подключения блока автоматики для организации полностью автономной системы резервирования
- Мощный 2-х цилиндровый V-образный дизельный двигатель воздушного охлаждения
- Защищенные клеммы для подключения мощных 3-х фазных потребителей до 8.8 кВт
- Встроенный прерыватель цепи отключает потребителя энергии при превышении допускаемой номинальной мощности потребления
- Легкий запуск с ключа
- Простое управление