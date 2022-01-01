Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дизельная электростанция FUBAG DS 11000 D ES
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Дизельная электростанция FUBAG DS 11000 D ES
    Арт. Х21213124
    Дизельная электростанция FUBAG DS 11000 D ES

      Дизельная электростанция FUBAG DS 11000 D ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х21213124

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельная электростанция FUBAG DS 11000 D ES - это мощный трехфазный агрегат, незаменимый на строительных площадках, в частных мастерских и хозяйствах. Данная модель вырабатывает до 8.8 кВт электрической энергии для питания различных электроинструментов, строительного оборудования и садовой техники. Генератор оборудован топливным баком на 25 литров для продолжительной работы. Конструкция смонтирована на демпфирующих подушках, которые существенно гасят вибрации.

        Преимущества

        • Возможность подключения блока автоматики для организации полностью автономной системы резервирования
        • Мощный 2-х цилиндровый V-образный дизельный двигатель воздушного охлаждения
        • Защищенные клеммы для подключения мощных 3-х фазных потребителей до 8.8 кВт
        • Встроенный прерыватель цепи отключает потребителя энергии при превышении допускаемой номинальной мощности потребления
        • Легкий запуск с ключа
        • Простое управление