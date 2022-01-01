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Дизельная электростанция FUBAG DS 5000 ES
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Дизельные генераторы
    Дизельная электростанция FUBAG DS 5000 ES
    Арт. Х21213122
    Дизельная электростанция FUBAG DS 5000 ES

      Дизельная электростанция FUBAG DS 5000 ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х21213122

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельная электростанция FUBAG DS 5000 ES DS отличается высокой производительностью и большим рабочим ресурсом. Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу без дозаправки. Агрегат предназначен для обеспечения инструментов электрическим током в местах с отсутствием стационарной электросети. Прибор рассчитан на интенсивный цикл работы. Отличается невысоким уровнем шума и вибрации, что продлевает срок службы генератора. Наличие колес позволяет свободно передвигать электростанцию по рабочей зоне.

        Преимущества

        • Четырехтактный двигатель
        • Удобная панель управления
        • Низкий уровень шума и вибрации
        • Предусмотрен вольтметр
        • Простота эксплуатации
        • Продолжительная работа