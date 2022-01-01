Дизельная электростанция FUBAG DS 5000 ES
Арт. Х21213122
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Стартер
|ручной
|
Вид топлива
|дизель
- Дизельная электростанция FUBAG DS 5000 ES DS отличается высокой производительностью и большим рабочим ресурсом. Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу без дозаправки. Агрегат предназначен для обеспечения инструментов электрическим током в местах с отсутствием стационарной электросети. Прибор рассчитан на интенсивный цикл работы. Отличается невысоким уровнем шума и вибрации, что продлевает срок службы генератора. Наличие колес позволяет свободно передвигать электростанцию по рабочей зоне.
Преимущества
- Четырехтактный двигатель
- Удобная панель управления
- Низкий уровень шума и вибрации
- Предусмотрен вольтметр
- Простота эксплуатации
- Продолжительная работа