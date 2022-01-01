Преимущества

Четырехтактный двигатель

Удобная панель управления

Низкий уровень шума и вибрации

Предусмотрен вольтметр

Простота эксплуатации

Продолжительная работа

Дизельная электростанция FUBAG DS 5000 ES DS отличается высокой производительностью и большим рабочим ресурсом. Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу без дозаправки. Агрегат предназначен для обеспечения инструментов электрическим током в местах с отсутствием стационарной электросети. Прибор рассчитан на интенсивный цикл работы. Отличается невысоким уровнем шума и вибрации, что продлевает срок службы генератора. Наличие колес позволяет свободно передвигать электростанцию по рабочей зоне.