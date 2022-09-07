Дизельная пушка DH-30D, 30 кВт СИБРТЕХ
Арт. mir-instrumenta_27692
Характеристики
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Производитель
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Мощность при обогреве, кВт
|30
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Расход топлива, л/ч
|2.51
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Топливо
|дизель
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Вес, кг
|18.36
Описание
Дизельный теплогенератор СИБРТЕХ DH-30D, 30 кВт 96475 запускается с нажатия кнопки. Агрегат отличается экономичным расходом топлива. Предназначен для обогрева промышленных площадок, нежилых помещений. Время работы теплогенератора на одной заправке составляет 14 ч.
Преимущества СИБРТЕХ DH-30D 30 кВт
- Экономичный расход топлива и электроэнергии.
- Максимальный КПД за счет полного сгорания топлива.
- Легкий и простой запуск одним нажатием кнопки.
- Терморегулятор поддерживает заданную температуру в помещении.
- Возможность подключения внешнего термостата.
- Система самотестирования обеспечивает безопасную работу и длительный срок службы пушки.
- Система безопасности отключает подачу топлива в случае затухания пламени, обесточивания или перегрева.
- Двойной цилиндрический корпус с антикоррозийной обработкой обеспечивает быстрый направленный нагрев и минимизирует вероятность ожогов.
- Камера сгорания из нержавеющей стали выдерживает температуру до 1000 °С.
- Тип топлива: дизельное (летнее/зимнее/арктическое).
- СИБРТЕХ DH-30D, 30 кВт 96475 имеет удобную эргономичную ручку для перемещения.
Комплектация
- Дизельный генератор.
- Манометр.
- Паспорт.
- Упаковка.