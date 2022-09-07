Дизельная пушка DH-30D, 30 кВт СИБРТЕХ

Описание

Дизельный теплогенератор СИБРТЕХ DH-30D, 30 кВт 96475 запускается с нажатия кнопки. Агрегат отличается экономичным расходом топлива. Предназначен для обогрева промышленных площадок, нежилых помещений. Время работы теплогенератора на одной заправке составляет 14 ч.

Преимущества СИБРТЕХ DH-30D 30 кВт

Экономичный расход топлива и электроэнергии.

Максимальный КПД за счет полного сгорания топлива.

Легкий и простой запуск одним нажатием кнопки.

Терморегулятор поддерживает заданную температуру в помещении.

Возможность подключения внешнего термостата.

Система самотестирования обеспечивает безопасную работу и длительный срок службы пушки.

Система безопасности отключает подачу топлива в случае затухания пламени, обесточивания или перегрева.

Двойной цилиндрический корпус с антикоррозийной обработкой обеспечивает быстрый направленный нагрев и минимизирует вероятность ожогов.

Камера сгорания из нержавеющей стали выдерживает температуру до 1000 °С.

Тип топлива: дизельное (летнее/зимнее/арктическое).

СИБРТЕХ DH-30D, 30 кВт 96475 имеет удобную эргономичную ручку для перемещения.

Комплектация