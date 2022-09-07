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Дизельная пушка DH-30D, 30 кВт СИБРТЕХ
5.0
1
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная пушка DH-30D, 30 кВт СИБРТЕХ
    Арт. mir-instrumenta_27692
    5.0
    1
    Дизельная пушка DH-30D, 30 кВт СИБРТЕХ
    Дизельная пушка DH-30D, 30 кВт СИБРТЕХ
    Дизельная пушка DH-30D, 30 кВт СИБРТЕХ
    Дизельная пушка DH-30D, 30 кВт СИБРТЕХ
      Дизельная пушка DH-30D, 30 кВт СИБРТЕХ
      Дизельная пушка DH-30D, 30 кВт СИБРТЕХ
      Дизельная пушка DH-30D, 30 кВт СИБРТЕХ
      Дизельная пушка DH-30D, 30 кВт СИБРТЕХ

      Дизельная пушка DH-30D, 30 кВт СИБРТЕХ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_27692
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Мощность при обогреве, кВт
      		30
      Расход топлива, л/ч
      		2.51
      Топливо
      		дизель
      Вес, кг
      		18.36
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Дизельный теплогенератор СИБРТЕХ DH-30D, 30 кВт 96475 запускается с нажатия кнопки. Агрегат отличается экономичным расходом топлива. Предназначен для обогрева промышленных площадок, нежилых помещений. Время работы теплогенератора на одной заправке составляет 14 ч.

        Преимущества СИБРТЕХ DH-30D 30 кВт

        • Экономичный расход топлива и электроэнергии.
        • Максимальный КПД за счет полного сгорания топлива.
        • Легкий и простой запуск одним нажатием кнопки.
        • Терморегулятор поддерживает заданную температуру в помещении.
        • Возможность подключения внешнего термостата.
        • Система самотестирования обеспечивает безопасную работу и длительный срок службы пушки.
        • Система безопасности отключает подачу топлива в случае затухания пламени, обесточивания или перегрева.
        • Двойной цилиндрический корпус с антикоррозийной обработкой обеспечивает быстрый направленный нагрев и минимизирует вероятность ожогов.
        • Камера сгорания из нержавеющей стали выдерживает температуру до 1000 °С.
        • Тип топлива: дизельное (летнее/зимнее/арктическое).
        • СИБРТЕХ DH-30D, 30 кВт 96475 имеет удобную эргономичную ручку для перемещения.

        Комплектация 

        • Дизельный генератор.
        • Манометр.
        • Паспорт.
        • Упаковка.