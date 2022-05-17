Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 17ДБ
Арт. 704236130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Объем бака для топлива, л
|19
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Расход топлива, л/ч
|1.3
- Дизельная тепловая пушка ELITECH ТП 17ДБ используется для обогрева зданий различного назначения (непищевые склады, ангары и др.) и нежилых помещений. Также может применяется в строительстве для просушки объектов после ремонтных работ (покраски, заливки стяжки и др.). Мощности 17000 Вт хватает для обогрева помещений площадью до 95 м2. Во время работы устройства требуется обязательная вентиляция для отвода продуктов сгорания дизеля. Тип топлива: дизель или керосин. На Тепловую пушку ELITECH ТП 17ДБ цена на сайте ниже розничной. Оформляйте заказ онлайн со скидкой!
Преимущества
- Рукоятка на корпусе для удобной переноски агрегата
- Устойчивая платформа, вместительный бак на 19 л
- Компактные размеры 760х297х394 мм