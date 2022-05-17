Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 17ДБ
5.0
2
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 17ДБ
    Арт. 704236130
    5.0
    2
    Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 17ДБ

      Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 17ДБ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704236130
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Объем бака для топлива, л
      		19
      Расход топлива, л/ч
      		1.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельная тепловая пушка ELITECH ТП 17ДБ используется для обогрева зданий различного назначения (непищевые склады, ангары и др.) и нежилых помещений. Также может применяется в строительстве для просушки объектов после ремонтных работ (покраски, заливки стяжки и др.). Мощности 17000 Вт хватает для обогрева помещений площадью до 95 м2. Во время работы устройства требуется обязательная вентиляция для отвода продуктов сгорания дизеля. Тип топлива: дизель или керосин. На Тепловую пушку ELITECH ТП 17ДБ цена на сайте ниже розничной. Оформляйте заказ онлайн со скидкой!

        Преимущества

        • Рукоятка на корпусе для удобной переноски агрегата
        • Устойчивая платформа, вместительный бак на 19 л
        • Компактные размеры 760х297х394 мм