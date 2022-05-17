Преимущества

Рукоятка на корпусе для удобной переноски агрегата

Устойчивая платформа, вместительный бак на 19 л

Компактные размеры 760х297х394 мм





Дизельная тепловая пушка ELITECH ТП 17ДБ используется для обогрева зданий различного назначения (непищевые склады, ангары и др.) и нежилых помещений. Также может применяется в строительстве для просушки объектов после ремонтных работ (покраски, заливки стяжки и др.). Мощности 17000 Вт хватает для обогрева помещений площадью до 95 м. Во время работы устройства требуется обязательная вентиляция для отвода продуктов сгорания дизеля. Тип топлива: дизель или керосин. На Тепловую пушку ELITECH ТП 17ДБ цена на сайте ниже розничной. Оформляйте заказ онлайн со скидкой!