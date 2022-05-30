Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 40 ДП
Арт. 704236142
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Южная Корея
|
Родина бренда
|Россия
|
Объем бака для топлива, л
|38
|
Расход топлива, л/ч
|3
- Дизельный калорифер ELITECH ТП 40 ДП представляет собой оборудование для прямого нагрева. Данная модель тепловой пушки будет полезна на территориях строительных площадок, в складских и подсобных помещениях, производственных цехах. Для эффективного обогрева площадь таких участков должна составлять не более 232 м2. Прибор предназначен для использования исключительно в проветриваемых помещениях и на открытых пространствах! Тепловая пушка весит 24,3 кг. Ее удобно перемещать благодаря колесам и рукоятке. Мощность нагрева регулируемая: ее можно настроить под конкретный вид работ, если требуется сэкономить дизель или наоборот – обеспечить максимально быстрый обогрев. Максимальный показатель мощности – 40 кВт. Расход топлива при этом составит 3 литра в час. Представленный прибор оснащен термостатом, с помощью которого можно обеспечить поддержание заданной температуры. Это делает возможной автономную работу. Окружающая температура отображается на цифровом дисплее. Кожух двигателя защищает агрегат от высоких температур, препятствуя перегреву.
Преимущества
- Калорифер от ELITECH удобен в транспортировке за счет колес и задней рукоятки
- Вместительный топливный бак емкостью в 38 литров с индикатором уровня оставшегося топлива для комфортного отслеживания
- Стальная камера сгорания обеспечивает надежность и длительный срок эксплуатации
- Кнопка включения защищена пластиковым кожухом от случайных нажатий и попадания пыли