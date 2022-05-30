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Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 40 ДП
5.0
3
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 40 ДП
    Арт. 704236142
    5.0
    3
    Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 40 ДП

      Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 40 ДП

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236142
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Россия
      Объем бака для топлива, л
      		38
      Расход топлива, л/ч
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дизельный калорифер ELITECH ТП 40 ДП представляет собой оборудование для прямого нагрева. Данная модель тепловой пушки будет полезна на территориях строительных площадок, в складских и подсобных помещениях, производственных цехах. Для эффективного обогрева площадь таких участков должна составлять не более 232 м2. Прибор предназначен для использования исключительно в проветриваемых помещениях и на открытых пространствах! Тепловая пушка весит 24,3 кг. Ее удобно перемещать благодаря колесам и рукоятке. Мощность нагрева регулируемая: ее можно настроить под конкретный вид работ, если требуется сэкономить дизель или наоборот – обеспечить максимально быстрый обогрев. Максимальный показатель мощности – 40 кВт. Расход топлива при этом составит 3 литра в час. Представленный прибор оснащен термостатом, с помощью которого можно обеспечить поддержание заданной температуры. Это делает возможной автономную работу. Окружающая температура отображается на цифровом дисплее. Кожух двигателя защищает агрегат от высоких температур, препятствуя перегреву.

        Преимущества

        • Калорифер от ELITECH удобен в транспортировке за счет колес и задней рукоятки
        • Вместительный топливный бак емкостью в 38 литров с индикатором уровня оставшегося топлива для комфортного отслеживания
        • Стальная камера сгорания обеспечивает надежность и длительный срок эксплуатации
        • Кнопка включения защищена пластиковым кожухом от случайных нажатий и попадания пыли