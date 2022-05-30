Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 40 ДП

Преимущества

Калорифер от ELITECH удобен в транспортировке за счет колес и задней рукоятки

Вместительный топливный бак емкостью в 38 литров с индикатором уровня оставшегося топлива для комфортного отслеживания

Стальная камера сгорания обеспечивает надежность и длительный срок эксплуатации

Кнопка включения защищена пластиковым кожухом от случайных нажатий и попадания пыли





Дизельный калорифер ELITECH ТП 40 ДП представляет собой оборудование для прямого нагрева. Данная модель тепловой пушки будет полезна на территориях строительных площадок, в складских и подсобных помещениях, производственных цехах. Для эффективного обогрева площадь таких участков должна составлять не более 232 м. Прибор предназначен для использования исключительно в проветриваемых помещениях и на открытых пространствах! Тепловая пушка весит 24,3 кг. Ее удобно перемещать благодаря колесам и рукоятке. Мощность нагрева регулируемая: ее можно настроить под конкретный вид работ, если требуется сэкономить дизель или наоборот – обеспечить максимально быстрый обогрев. Максимальный показатель мощности – 40 кВт. Расход топлива при этом составит 3 литра в час. Представленный прибор оснащен термостатом, с помощью которого можно обеспечить поддержание заданной температуры. Это делает возможной автономную работу. Окружающая температура отображается на цифровом дисплее. Кожух двигателя защищает агрегат от высоких температур, препятствуя перегреву.