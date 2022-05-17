Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 40ДБ
Арт. 704236131
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Россия
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Объем бака для топлива, л
|38
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Расход топлива, л/ч
|3
- Тепловая пушка Elitech ТП 40ДБ применяется на строительных площадках для просушки бетона при отрицательных температурах воздуха, непищевых складах, производственных ангарах и многих других объектах. Двух электродная керамическая свеча зажигания обеспечивает высокочастотный разряд для гарантированного зажигания топлива. Рукоятки и пневматические колеса обеспечивают удобное перемещение пушки.
Преимущества
- Пушка предназначена для обогрева нежилых построек и зданий
- Оптимальна для работы при строительстве и ремонте жилых зданий и торговых площадей, в помещениях до 232 кв.м с хорошей вентиляцией
- Широко применяется на строительных площадках для просушки бетона при отрицательных температурах воздуха, непищевых складах, производственных ангарах и многих других объектах
- Встроенный термостат (регулировка нагрева воздуха, поддержание заданной температуры в помещении)
- Полностью автоматическая работа (достаточно включить пушку в сеть и настроить необходимую температуру)
- Электронный контроль горения пламени (система безопасной работы камеры сгорания)
- Камера сгорания из нержавеющей стали (повышенный ресурс и продолжительность работы пушки)
- Пневматическая форсунка (оптимальное распыление топлива для полного сгорания)
- 2-х электродная керамическая свеча зажигания (высокочастотный разряд для гарантированного зажигания топлива)
- Индикатор рабочего состояния (отображает подключение к электрической цепи и предупреждение об ошибке запуска)
- Датчик уровня топлива
- Термодатчик (контролирует температуру в камере сгорания, не позволяя пушке перегреться)
- Теплоизолированный кожух электродвигателя (избежание перегрева электродвигателя во время работы тепловой пушки Elitech ТП 40ДБ)
- Надежная металлическая конструкция с экологичным износостойким порошковым покрытием
- Надежный металлический топливный бак
- Рукоятки и пневматические колеса (удобное перемещение пушки)
- Колеса: 10" пневматические
- Время работы без дозаправки: 13 ч
- Объём топливного бака: 38 л
- Максимальная температура на выходе: 420 С°