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Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 40ДБ
5.0
2
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 40ДБ
    Арт. 704236131
    5.0
    2
    Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 40ДБ

      Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 40ДБ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236131
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Россия
      Объем бака для топлива, л
      		38
      Расход топлива, л/ч
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловая пушка Elitech ТП 40ДБ применяется на строительных площадках для просушки бетона при отрицательных температурах воздуха, непищевых складах, производственных ангарах и многих других объектах. Двух электродная керамическая свеча зажигания обеспечивает высокочастотный разряд для гарантированного зажигания топлива. Рукоятки и пневматические колеса обеспечивают удобное перемещение пушки.

        Преимущества 

        • Пушка предназначена для обогрева нежилых построек и зданий
        • Оптимальна для работы при строительстве и ремонте жилых зданий и торговых площадей, в помещениях до 232 кв.м с хорошей вентиляцией
        • Широко применяется на строительных площадках для просушки бетона при отрицательных температурах воздуха, непищевых складах, производственных ангарах и многих других объектах
        • Встроенный термостат (регулировка нагрева воздуха, поддержание заданной температуры в помещении)
        • Полностью автоматическая работа (достаточно включить пушку в сеть и настроить необходимую температуру)
        • Электронный контроль горения пламени (система безопасной работы камеры сгорания)
        • Камера сгорания из нержавеющей стали (повышенный ресурс и продолжительность работы пушки)
        • Пневматическая форсунка (оптимальное распыление топлива для полного сгорания)
        • 2-х электродная керамическая свеча зажигания (высокочастотный разряд для гарантированного зажигания топлива)
        • Индикатор рабочего состояния (отображает подключение к электрической цепи и предупреждение об ошибке запуска)
        • Датчик уровня топлива
        • Термодатчик (контролирует температуру в камере сгорания, не позволяя пушке перегреться)
        • Теплоизолированный кожух электродвигателя (избежание перегрева электродвигателя во время работы тепловой пушки Elitech ТП 40ДБ)
        • Надежная металлическая конструкция с экологичным износостойким порошковым покрытием
        • Надежный металлический топливный бак
        • Рукоятки и пневматические колеса (удобное перемещение пушки)
        • Колеса: 10" пневматические
        • Время работы без дозаправки: 13 ч
        • Объём топливного бака: 38 л
        • Максимальная температура на выходе: 420 С°