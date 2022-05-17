Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 40ДБ

Тепловая пушка Elitech ТП 40ДБ применяется на строительных площадках для просушки бетона при отрицательных температурах воздуха, непищевых складах, производственных ангарах и многих других объектах. Двух электродная керамическая свеча зажигания обеспечивает высокочастотный разряд для гарантированного зажигания топлива. Рукоятки и пневматические колеса обеспечивают удобное перемещение пушки.

Преимущества