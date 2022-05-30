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Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 65 ДП
4.7
3
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 65 ДП
    Арт. 704236139
    4.7
    3
    Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 65 ДП

      Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 65 ДП

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704236139
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Объем бака для топлива, л
      		49
      Расход топлива, л/ч
      		5.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловая пушка ТП 65 ДП производства компании ELITECH – это переносной агрегат для прямого нагрева проветриваемых промышленных помещений и открытых площадок, работающий на дизельном топливе. Простота транспортировки оборудования обеспечивается наличием колес на задней стороне и рукоятки для удобного удержания. На противоположной стороне расположена металлическая рама, поддерживающая калорифер спереди. Площадь, на которой с данным калорифером от ELITECH может обеспечиваться эффективное обогревание, достигает 430 м2. Тепловая мощность регулируется, максимальный показатель составляет 65 кВт. Топливный бак вмещает 49 литров. Присутствует индикатор для удобного отслеживания уровня оставшегося топлива.

        Преимущества

        • Комфортное перемещение благодаря колесам и рукоятке
        • Защита дизельного калорифера от перегрева обеспечит длительный период использования и безопасную эксплуатацию
        • Регулировка тепловой мощности для подстройки интенсивности нагревания под конкретные виды работ