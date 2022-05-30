Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 65 ДП

Преимущества

Комфортное перемещение благодаря колесам и рукоятке

Защита дизельного калорифера от перегрева обеспечит длительный период использования и безопасную эксплуатацию

Регулировка тепловой мощности для подстройки интенсивности нагревания под конкретные виды работ





Тепловая пушка ТП 65 ДП производства компании ELITECH – это переносной агрегат для прямого нагрева проветриваемых промышленных помещений и открытых площадок, работающий на дизельном топливе. Простота транспортировки оборудования обеспечивается наличием колес на задней стороне и рукоятки для удобного удержания. На противоположной стороне расположена металлическая рама, поддерживающая калорифер спереди. Площадь, на которой с данным калорифером от ELITECH может обеспечиваться эффективное обогревание, достигает 430 м. Тепловая мощность регулируется, максимальный показатель составляет 65 кВт. Топливный бак вмещает 49 литров. Присутствует индикатор для удобного отслеживания уровня оставшегося топлива.