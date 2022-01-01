Дизельный генератор SKAT УГД-6000Е
Арт. Х21213131
Характеристики
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Производитель
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Вид топлива
|дизель
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Уровень шума, дБ
|79
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
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Аккумулятор в комплекте
|да
- Дизельный генератор УГД-6000Е мощностью 6 кВт обеспечит энергией дачу, коттедж, строительную площадку или торговую точку и станет отличным помощником лесозаготовителям и ремонтным бригадам. Функция электрозапуска позволяет запускать генератор поворотом ключа.
Преимущества
- Счетчик моточасов
- Выход для подключения системы ATS
- Система предпускового подогрева (свеча накаливания)