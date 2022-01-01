Дизельный генератор SKAT УГД-6000Е

Преимущества

Счетчик моточасов

Выход для подключения системы ATS

Система предпускового подогрева (свеча накаливания)

Дизельный генератор УГД-6000Е мощностью 6 кВт обеспечит энергией дачу, коттедж, строительную площадку или торговую точку и станет отличным помощником лесозаготовителям и ремонтным бригадам. Функция электрозапуска позволяет запускать генератор поворотом ключа.