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Дизельный генератор SKAT УГД-6000Е
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Дизельные генераторы
    Дизельный генератор SKAT УГД-6000Е
    Арт. Х21213131
    Дизельный генератор SKAT УГД-6000Е

      Дизельный генератор SKAT УГД-6000Е

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х21213131

      Характеристики

      Производитель
      		SKAT
      Вид топлива
      		дизель
      Уровень шума, дБ
      		79
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Аккумулятор в комплекте
      		да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельный генератор УГД-6000Е мощностью 6 кВт обеспечит энергией дачу, коттедж, строительную площадку или торговую точку и станет отличным помощником лесозаготовителям и ремонтным бригадам. Функция электрозапуска позволяет запускать генератор поворотом ключа.

        Преимущества  

        • Счетчик моточасов
        • Выход для подключения системы ATS
        • Система предпускового подогрева (свеча накаливания)