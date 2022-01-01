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Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
    Арт. tss_2202985
    Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
    Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
    Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
    Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
      Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
      Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
      Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
      Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе

      Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202985

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 027893 обладает высокой мощностью. Специальная конструкция двигателя облегчает выработку электроэнергии: для получения одного киловатта требуется меньше топлива. Общие параметры генератора сведены к оптимуму: объем двигателя и расход топлива идеальны для объема бака. Это исключает возникновения перерасхода или быстрое опустошение бака. Точный подбор параметров облегчает работу генератора в любых условиях в качестве основного или альтернативного источника энергии. Модель оснащена специальным шумозащитным корпусом. Он снижает громкость работы двигателя и позволяет эксплуатировать генератор в закрытом помещении без избыточной нагрузки. Корпус окрашен порошком и не подвержен коррозии.

        Преимущества

        • Моторесурс дизель-генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта
        • Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания
        • Возможность оборудования системами автозапуска (АВР)
        • Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива
        • Перед отправкой заказчику проводится тестирования каждого ТСС АД-10С-Т400-1РКМ11 под нагрузкой продолжительностью не менее 2-х часов
        • Низкая стоимость и доступность расходных материалов
        • Соответствие российским и международным стандартам
        • Серия двигателей производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС
        • 4 цилиндра, рядное расположение цилиндров
        • Система охлаждения - жидкостная
        • 4.15 литра - рабочий объём двигателя
        • Электростартер
        • Рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30
        • для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки
        • В конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения
        • Для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха
        • Имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами
        • Кнопка аварийного останова вынесена наружу
        • Напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования
        • Кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном