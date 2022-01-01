Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400-1РМ11
Арт. tss_2202963
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|2.5
Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400-1РМ11 022372 представляет собой оборудование профессионального класса. Служит источником питания в аварийных ситуациях. К генератору можно подключить оборудование общей мощностью до 13.2 кВт. Эта модель имеет открытый тип кожуха, цифровой дисплей, отличается надёжностью, стабильностью и низким расходом топлива. Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки в течение 21.6 часов.
Преимущества
- Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400-1РМ11 022372 имеет мощный дизельный двигатель
- Жидкостное охлаждение для длительной работы без перегрева
- Высокая производительность
- Простота и легкий доступ для обслуживания
- Расход топлива при 50% нагрузки - 1.7 л/ч, при 75% - 2.5 л/ч, при 100% - 3.4 л/ч
- Индикатор уровня топлива в баке