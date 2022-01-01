Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400-1РМ11 022372 представляет собой оборудование профессионального класса. Служит источником питания в аварийных ситуациях. К генератору можно подключить оборудование общей мощностью до 13.2 кВт. Эта модель имеет открытый тип кожуха, цифровой дисплей, отличается надёжностью, стабильностью и низким расходом топлива. Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки в течение 21.6 часов.

Преимущества