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Дизельный генератор ТСС АД-15С-Т400-1РМ7
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Дизельный генератор ТСС АД-15С-Т400-1РМ7
    Арт. tss_2203269
    Дизельный генератор ТСС АД-15С-Т400-1РМ7
    Дизельный генератор ТСС АД-15С-Т400-1РМ7
    Дизельный генератор ТСС АД-15С-Т400-1РМ7
    Дизельный генератор ТСС АД-15С-Т400-1РМ7
      Дизельный генератор ТСС АД-15С-Т400-1РМ7
      Дизельный генератор ТСС АД-15С-Т400-1РМ7
      Дизельный генератор ТСС АД-15С-Т400-1РМ7
      Дизельный генератор ТСС АД-15С-Т400-1РМ7

      Дизельный генератор ТСС АД-15С-Т400-1РМ7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. tss_2203269

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор TWc 21TS серии TSS Prof производится на базе линейки проверенных и надёжных двигателей марки Weichai и генераторов TSS SA. ДГУ TWc 21TS является оптимальным решением для заказчиков при построении систем резервного электроснабжения, что позволяет рекомендовать его для таких объектов как строительные площадки, торговые предприятия, коттеджные поселки, частные дома или любые объекты, на которых перебои в электроснабжении случаются не очень часто.

        Особенности

        • Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше
        • Возможность использования ДГУ серии TSS Prof в режиме длительной и непрерывной работы
        • Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае
        • Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ
        • Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов
        • Совместимость с отечественными моторными маслами
        • Доступность узлов и агрегатов при обслуживании
        • Высокие эксплуатационные характеристики
        • Малый удельный расход топлива