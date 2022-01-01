Дизельный генератор ТСС АД-15С-Т400-1РМ7
Арт. tss_2203269
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|дизель
Дизельный генератор TWc 21TS серии TSS Prof производится на базе линейки проверенных и надёжных двигателей марки Weichai и генераторов TSS SA. ДГУ TWc 21TS является оптимальным решением для заказчиков при построении систем резервного электроснабжения, что позволяет рекомендовать его для таких объектов как строительные площадки, торговые предприятия, коттеджные поселки, частные дома или любые объекты, на которых перебои в электроснабжении случаются не очень часто.
Особенности
- Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше
- Возможность использования ДГУ серии TSS Prof в режиме длительной и непрерывной работы
- Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае
- Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ
- Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов
- Совместимость с отечественными моторными маслами
- Доступность узлов и агрегатов при обслуживании
- Высокие эксплуатационные характеристики
- Малый удельный расход топлива