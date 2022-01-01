Дизельный генератор ТСС АД-15С-Т400-1РМ7

Дизельный генератор TWc 21TS серии TSS Prof производится на базе линейки проверенных и надёжных двигателей марки Weichai и генераторов TSS SA. ДГУ TWc 21TS является оптимальным решением для заказчиков при построении систем резервного электроснабжения, что позволяет рекомендовать его для таких объектов как строительные площадки, торговые предприятия, коттеджные поселки, частные дома или любые объекты, на которых перебои в электроснабжении случаются не очень часто.

Особенности