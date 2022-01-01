Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 022398 используется в качестве резервного источника питания для обеспечения электроэнергией различной техники вдали от центральной сети или при аварийных ситуациях. Агрегат относится к профессиональному классу. Данная модель подходит для эксплуатации на производстве, социально значимых объектах. Генератор отличается надежным исполнением.

Преимущества