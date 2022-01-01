Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
Арт. tss_2202987
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|3.4
Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 022398 используется в качестве резервного источника питания для обеспечения электроэнергией различной техники вдали от центральной сети или при аварийных ситуациях. Агрегат относится к профессиональному классу. Данная модель подходит для эксплуатации на производстве, социально значимых объектах. Генератор отличается надежным исполнением.
Преимущества
- Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 022398 оснащен шумозащитным кожухом
- Прочный корпус, защищающий от повреждений
- Мощный двигатель
- Долгий срок службы
- Простота обслуживания благодаря легкому доступу ко всем узлам агрегата
- Цифровой дисплей для простоты контроля и управления