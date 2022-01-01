Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
    Арт. tss_2202987
    Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе

      Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202987

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 022398 используется в качестве резервного источника питания для обеспечения электроэнергией различной техники вдали от центральной сети или при аварийных ситуациях. Агрегат относится к профессиональному классу. Данная модель подходит для эксплуатации на производстве, социально значимых объектах. Генератор отличается надежным исполнением.

        Преимущества

        • Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 022398 оснащен шумозащитным кожухом
        • Прочный корпус, защищающий от повреждений
        • Мощный двигатель
        • Долгий срок службы
        • Простота обслуживания благодаря легкому доступу ко всем узлам агрегата
        • Цифровой дисплей для простоты контроля и управления