Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РМ11 022377 представляет собой стационарный агрегат открытого типа, который используется для аварийного или постоянного источника питания. К этой модели можно подключить приборы общей мощностью до 18 кВт. Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ в течение 15.8 часов. Генератор отличается экономичным расходом дизельного топлива, долговечностью и надёжностью.

Преимущества