Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РМ11
Арт. tss_2202964
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|3.4
Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РМ11 022377 представляет собой стационарный агрегат открытого типа, который используется для аварийного или постоянного источника питания. К этой модели можно подключить приборы общей мощностью до 18 кВт. Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ в течение 15.8 часов. Генератор отличается экономичным расходом дизельного топлива, долговечностью и надёжностью.
Преимущества
- Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РМ11 022377 имеет возможность подключения системы автоматического запуска
- Мощный дизельный двигатель
- Жидкостное охлаждение для длительной работы без перегрева
- Высокая производительность
- Простота и легкий доступ для обслуживания
- Расход топлива при 50% нагрузки - 2.3 л/ч, при 75% - 3.4 л/ч, при 100% - 4.6 л/ч
- Индикатор уровня топлива в баке