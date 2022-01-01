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Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РМ11
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Дизельные генераторы
    Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РМ11
    Арт. tss_2202964
    Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РМ11

      Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РМ11

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202964

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РМ11 022377 представляет собой стационарный агрегат открытого типа, который используется для аварийного или постоянного источника питания. К этой модели можно подключить приборы общей мощностью до 18 кВт. Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ в течение 15.8 часов. Генератор отличается экономичным расходом дизельного топлива, долговечностью и надёжностью.

        Преимущества

        • Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РМ11 022377 имеет возможность подключения системы автоматического запуска
        • Мощный дизельный двигатель
        • Жидкостное охлаждение для длительной работы без перегрева
        • Высокая производительность
        • Простота и легкий доступ для обслуживания
        • Расход топлива при 50% нагрузки - 2.3 л/ч, при 75% - 3.4 л/ч, при 100% - 4.6 л/ч
        • Индикатор уровня топлива в баке