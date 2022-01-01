Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 023838 применяется на промышленных предприятиях и социально значимых объектах в качестве резервного или постоянного источника питания. К агрегату можно подключать трёхфазных и однофазных потребителей. Генератор относится к технике профессионального класса. Оснащен мощным и износостойким двигателем.

Преимущества