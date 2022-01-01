Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
Арт. tss_2202988
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|4.2
Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 023838 применяется на промышленных предприятиях и социально значимых объектах в качестве резервного или постоянного источника питания. К агрегату можно подключать трёхфазных и однофазных потребителей. Генератор относится к технике профессионального класса. Оснащен мощным и износостойким двигателем.
Преимущества
- Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 023838 оснащен цифровым дисплеем для простоты контроля и управления
- Низкий расход топлива
- Возможность длительной непрерывной работы
- Прочный корпус, устойчивый к механическим воздействиям
- Низкий уровень шума во время работы
- Мощный и износостойкий двигатель
- Возможность опционального подключения автозапуска и блока автоматики
- Большой объем топливного бака
- Устойчивость и отсутствие вибраций во время работы
- Жидкостное охлаждение для длительной работы без перегрева
- Простота обслуживания благодаря доступности всех узлов агрегата
- Наличие индикатора уровня топлива
- Расход топлива при 100% мощности - 5,7 л/ч
- Промышленный глушитель