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Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
    Арт. tss_2202988
    Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе

      Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202988

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		4.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 023838 применяется на промышленных предприятиях и социально значимых объектах в качестве резервного или постоянного источника питания. К агрегату можно подключать трёхфазных и однофазных потребителей. Генератор относится к технике профессионального  класса. Оснащен мощным и износостойким двигателем.

        Преимущества

        • Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 023838 оснащен цифровым дисплеем для простоты контроля и управления
        • Низкий расход топлива
        • Возможность длительной непрерывной работы
        • Прочный корпус, устойчивый к механическим воздействиям
        • Низкий уровень шума во время работы
        • Мощный и износостойкий двигатель
        • Возможность опционального подключения автозапуска и блока автоматики
        • Большой объем топливного бака
        • Устойчивость и отсутствие вибраций во время работы
        • Жидкостное охлаждение для длительной работы без перегрева
        • Простота обслуживания благодаря доступности всех узлов агрегата
        • Наличие индикатора уровня топлива
        • Расход топлива при 100% мощности - 5,7 л/ч
        • Промышленный глушитель