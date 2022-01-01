Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
Арт. tss_2202991
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Стартер
|электрический
|
Расход топлива, л/ч
|5
Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 022290 представляет собой агрегат профессионального класса. Служит в качестве резервного или постоянного источника питания на предприятиях и социально значимых объектах. Корпус генератора покрыт шумозащитным кожухом. Данная модель выполнена на базе мощного дизельного двигателя с высоким рабочим ресурсом. Генератор отличается простотой обслуживания и эксплуатации.
Преимущества
- Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 022290 оснащен цифровым дисплеем с выводом на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ
- Водонепроницаемая лицевая панель
- Защита паролем от несанкционированного изменения настроек
- Мультиязычный интерфейс, включая русский
- Для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки;
- В конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения
- Для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха
- Генератор имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами
- Кнопка аварийного останова вынесена наружу, а напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования
- Кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном
- КПД 94%
- Степень изоляции/класс защиты H/IP21(23)
- Моторесурс ДЭС 24 кВт кожух составляет 8000 часов до капитального ремонта
- Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания
- Возможность оборудования системами автозапуска (АВР) или синхронизации
- Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива
- Проведение тестирования каждой ДГУ 24 кВт под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов
- Низкая стоимость расходных материалов
- Соответствие российским и международным стандартам
- Доступность расходных материалов и запчастей в сети дилеров и сервисных центров