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Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
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Дизельные генераторы
    Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
    Арт. tss_2202991
    Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе

      Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202991

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 022290 представляет собой агрегат профессионального класса. Служит в качестве резервного или постоянного источника питания на предприятиях и социально значимых объектах. Корпус генератора покрыт шумозащитным кожухом. Данная модель выполнена на базе мощного дизельного двигателя с высоким рабочим ресурсом. Генератор отличается простотой обслуживания и эксплуатации.

        Преимущества

        • Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 022290 оснащен цифровым дисплеем с выводом на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ
        • Водонепроницаемая лицевая панель
        • Защита паролем от несанкционированного изменения настроек
        • Мультиязычный интерфейс, включая русский
        • Для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки; 
        • В конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения
        • Для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха
        • Генератор имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами
        • Кнопка аварийного останова вынесена наружу, а напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования
        • Кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном
        • КПД 94%
        • Степень изоляции/класс защиты H/IP21(23)
        • Моторесурс ДЭС 24 кВт кожух составляет 8000 часов до капитального ремонта
        • Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания
        • Возможность оборудования системами автозапуска (АВР) или синхронизации
        • Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива
        • Проведение тестирования каждой ДГУ 24 кВт под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов
        • Низкая стоимость расходных материалов
        • Соответствие российским и международным стандартам
        • Доступность расходных материалов и запчастей в сети дилеров и сервисных центров