Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 022290 представляет собой агрегат профессионального класса. Служит в качестве резервного или постоянного источника питания на предприятиях и социально значимых объектах. Корпус генератора покрыт шумозащитным кожухом. Данная модель выполнена на базе мощного дизельного двигателя с высоким рабочим ресурсом. Генератор отличается простотой обслуживания и эксплуатации.

Преимущества