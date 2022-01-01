Дизельный генератор ТСС АД-25С-Т400-1РМ6
Арт. tss_2181526
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Вид топлива
|дизель
Дизель генератор TDz 34TS серии Premium производится на базе оригинальных двигателей немецкого производства компании Deutz. Дизельный генератор имеет относительно высокую стоимость приобретения, но обеспечивают низкую стоимость вырабатываемой электроэнергии, что позволяет рекомендовать его для самых важных потребителей, включая непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор. Генератор TDz 34TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов.
Преимущества
- Возможность использования в режиме длительной и непрерывной работы
- Самая выгодная цена ДГУ в своём классе
- Облегченный запуск ДГУ при низкой температуре
- Адаптация к российскому дизельному топливу
- Пониженный уровень шума и вибраций
- Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов
- Собственное производство и конструкторский отдел позволяют вносить существенные изменения в конструкцию ДГУ
- Соответствие европейским экологическим стандартам
- Соответствие российским и международным стандартам
- Увеличенная гарантия сроком до 3 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше