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Дизельный генератор ТСС АД-25С-Т400-1РМ6
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Дизельный генератор ТСС АД-25С-Т400-1РМ6
    Арт. tss_2181526
    Дизельный генератор ТСС АД-25С-Т400-1РМ6
    Дизельный генератор ТСС АД-25С-Т400-1РМ6
    Дизельный генератор ТСС АД-25С-Т400-1РМ6
    Дизельный генератор ТСС АД-25С-Т400-1РМ6
      Дизельный генератор ТСС АД-25С-Т400-1РМ6
      Дизельный генератор ТСС АД-25С-Т400-1РМ6
      Дизельный генератор ТСС АД-25С-Т400-1РМ6
      Дизельный генератор ТСС АД-25С-Т400-1РМ6

      Дизельный генератор ТСС АД-25С-Т400-1РМ6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. tss_2181526

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизель генератор TDz 34TS серии Premium производится на базе оригинальных двигателей немецкого производства компании Deutz. Дизельный генератор имеет относительно высокую стоимость приобретения, но обеспечивают низкую стоимость вырабатываемой электроэнергии, что позволяет рекомендовать его для самых важных потребителей, включая непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор. Генератор TDz 34TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов.

        Преимущества

        • Возможность использования в режиме длительной и непрерывной работы
        • Самая выгодная цена ДГУ в своём классе
        • Облегченный запуск ДГУ при низкой температуре
        • Адаптация к российскому дизельному топливу
        • Пониженный уровень шума и вибраций
        • Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов
        • Собственное производство и конструкторский отдел позволяют вносить существенные изменения в конструкцию ДГУ
        • Соответствие европейским экологическим стандартам
        • Соответствие российским и международным стандартам
        • Увеличенная гарантия сроком до 3 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше