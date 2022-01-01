Дизельный генератор ТСС АД-25С-Т400-1РМ6

Дизель генератор TDz 34TS серии Premium производится на базе оригинальных двигателей немецкого производства компании Deutz. Дизельный генератор имеет относительно высокую стоимость приобретения, но обеспечивают низкую стоимость вырабатываемой электроэнергии, что позволяет рекомендовать его для самых важных потребителей, включая непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор. Генератор TDz 34TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов.

Преимущества